Son Dakika Haberleri: Barış Arduç, sevgilisi Gupse Özay'ı kırmadı
Son Dakika Magazin Barış Arduç, sevgilisi Gupse Özay'ı kırmadı - Son Dakika Magazin

Barış Arduç, sevgilisi Gupse Özay'ı kırmadı

6 saat önce

Trafikte hız yapmaması konusunda sevgilisi tarafından sık sık uyarılan Arduç, 600 beygirlik Audi RS6 model aracını satıp yerine 245 beygirlik Mercedes GLC 250 satın aldı.

Barış Arduç, sevgilisi Gupse Özay'ı kırmadı, System.String[]

Trafikte hız yapmaması konusunda sevgilisi tarafından sık sık uyarılan Arduç, 600 beygirlik Audi RS6 model aracını satıp yerine 245 beygirlik Mercedes GLC 250 satın aldı. Arduç'un bu yeni aracının fiyatı 650 bin TL.

Mercedes, Audi, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:16 
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