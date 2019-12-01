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Barış Arduç, sevgilisi Gupse Özay'ı kırmadı
6 saat önce
Trafikte hız yapmaması konusunda sevgilisi tarafından sık sık uyarılan Arduç, 600 beygirlik Audi RS6 model aracını satıp yerine 245 beygirlik Mercedes GLC 250 satın aldı.
Trafikte hız yapmaması konusunda sevgilisi tarafından sık sık uyarılan Arduç, 600 beygirlik Audi RS6 model aracını satıp yerine 245 beygirlik Mercedes GLC 250 satın aldı. Arduç'un bu yeni aracının fiyatı 650 bin TL.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:16
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