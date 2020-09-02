Barış Atay'a saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Barış Atay'a saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'ın darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'ın darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kadıköy'de 30 Ağustos akşamı Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'a bir grup tarafından saldırılmıştı. Saldırının ardından Atay hastanede tedavi altına alınırken, olaya ilişkin kimliği belirlenen 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alınmıştı. Şahıslar emniyetteki işlemlerini ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Ö.C., Ç.Ç. ve Ç.B., "kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Buradaki sorgu işlemleri de tamamlanan 3 kişi, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
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