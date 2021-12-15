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BARIŞ ATAY'A SALDIRI DAVASI: 4 YIL 2 AYA KADAR DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS İSTENDİ - Son Dakika

BARIŞ ATAY'A SALDIRI DAVASI: 4 YIL 2 AYA KADAR DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS İSTENDİ

15.12.2021 13:38
BARIŞ ATAY'A SALDIRI DAVASI: 4 YIL 2 AYA KADAR DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS İSTENDİ

KADIKÖY'de geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na saldırdıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 4 sanığın davasında mütalaasını açıklayan savcı, 1 sanığın 4 yıl 2 aya kadar hapsini isterken diğer 3 sanığın da 1 yıl 6'şar aya kadar hapis...

KADIKÖY'de geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na saldırdıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 4 sanığın davasında mütalaasını açıklayan savcı, 1 sanığın 4 yıl 2 aya kadar hapsini isterken diğer 3 sanığın da 1 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Barış Atay Mengüllüoğlu'nun avukatları Ahmet Ekim ve Şerif Özgür Usta ile sanık avukatları katıldı.

CEZALANDIRILMALARINI TALEP EDİYORUZ

Duruşmada söz alan müşteki Barış Atay'ın avukatı, olayın örgütlü bir saldırı olduğunu düşündüklerini belirtti. Atay'ın avukatı, "Sanıkların fiili işledikleri yer, zaman, koşullar ve planlı hareket edişleri gözetilerek, suç kasıt ve kararlılıkları dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle cezalandırılmalarını talep ediyoruz" şeklinde konuştu. Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sokağın 5 metre genişliğinde olduğu ve sokakta yan yana yürüyen iki kişiden yol istemelerini gerektirecek bir durumun söz konusu olamayacağını belirterek, sanıkların Barış Atay'ı takip ettiklerinin kamera kayıtları ile sabit olduğunu öne sürdü. Saldırı anında sanıkların Atay'a yönelik hakaret içerikli bağırmaları nedeniyle sanıkların Atay'ın kimliğini bilmemeleri yönündeki savunmalarına itibar edilemeyeceği belirtildi.

DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS İSTEMİMütalaada 4 sanığın "Kamu görevlisini basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca müşteki Atay'a hakaret ettiği iddia edilen sanık Ömür Canpolat'ın "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na 31 Ağustos'ta saldırdıkları gerekçesi ile tutuklanan Ömür Canpolat hakkında "Kamu görevlisini kasten yaralama" ve "Kamu görevlisine alenen hakaret etmek" suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

İddianamede diğer sanıklar Çağrı Hasan Çalışkan, Çağlar Baş'ın ve Osman Avşar'ın da "Kamu görevlisini yaralama" suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.

- İstanbul

İşçi Partisi, Türkiye, Saldırı, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BARIŞ ATAY'A SALDIRI DAVASI: 4 YIL 2 AYA KADAR DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS İSTENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BARIŞ ATAY'A SALDIRI DAVASI: 4 YIL 2 AYA KADAR DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS İSTENDİ - Son Dakika
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