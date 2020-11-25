Barış Atay'a saldırı davası'nda üç sanık tahliye edildi - Son Dakika

Barış Atay'a saldırı davası'nda üç sanık tahliye edildi

25.11.2020 15:22
Barış Atay'a saldırı davası'nda üç sanık tahliye edildi, System.String[]

KADIKÖY'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile tutuklu yargılanan 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

KADIKÖY'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile tutuklu yargılanan 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

MAHKEME KARANTİNADA OLDUĞU İÇİN DOSYA BİLİRKİŞİYE GEÇ YOLLANDI

İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya  tutuklu sanıklar Ömür Canpolat, Çağlar Baş ve Çağrı Hasan Çalışkan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemi ile katıldı.   Barış Atay Mengüllüoğlu ve avukatları İsmail Demirci, Şerif Özgür Urfa ve Onur Güneş de duruşmada hazır bulundu. Duruşma tutanağına, "1 numaralı celse sonrası her ne kadar dosyanın bilirkişiye verilmesi kararı alınmış ise de; mahkememiz ve personelinin tamamının COVİD-19 sebebi ile izolasyona alınmış olması nedeni ile dosyanın bilirkişiye ancak 23 Kasım 2020 tarihinde verilebildiği ve henüz bilirkişiden dönmediği anlaşıldı" şeklinde yazıldı.

"OLAY KESİNLİKLE YOL VERME KAVGASI DEĞİLDİR"

Duruşmada söz verilen müşteki Barış Atay, olay gecesi Kadıköy'de bir kadın arkadaşı ile buluşup bir mekana gittiklerini ve gece 01.00 sıralarında mekandan çıktıktan sonra olayın meydana geldiğini söyledi. Atay, "Çıktıktan 30 metre kadar yürüdükten sonra arkamdan ayak sesleri duydum. Sonra bir şahıs arkadan boğazıma sarılıp sinkaflı sözlerle küfür ederek, 'Vatan haini, ş......' diyerek yumruk sallamaya başladı. Daha sonra bu kişinin Ömür Canpolat olduğunu öğrendim. Canpolat'ın sağında ve solunda oturan diğer sanıklar Çağrı Hasan Çalışkan ve Çağlar Baş'ın da bana vurmaları ile yere düştüm. Ben yerdeyken kapandım. Sanıklar o şekilde tekme ve yumruklarla beni darp etmeye devam ettiler. Çevreden bir şahıs, 'Polisi aradım' deyince sanıklar kaçmaya başladı. Arkadan gördüğüm kadarı ile 4 kişiydiler. Ancak ben dördüncü kişiyi teşhis edemedim. Olay kesinlikle yol verme kavgası değildir. Sokak geniş bir sokaktı" dedi. Sanıkları tanımadığını söyleyen Atay, "Sanıkların beni tanıyıp tanımadıklarını bilmiyorum. Ancak bana hakaret ederlerken 'vatan haini', 'ş......' gibi şeylerle ilişkilendirdikleri için politik kimliğimi bildiklerini düşünüyorum. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

TANIK DİNLENDİTanık olarak dinlenen Pınar G. ise olay gecesi Barış ile Kadıköy'de buluştuklarını, bir mekana gittiklerini, mekandan ayrıldıktan sonra herhangi tartışma olmadan Atay'ın saldırıya uğradığını söyledi. Pınar G., "SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılan sanık Ömür Canpolat müştekiye 'vatan haini', 'ş......' şeklinde hakaret ediyordu. Yol verme kavgası değildi" dedi.  Mahkeme, adli kontrol şartı ile üç sanığın da tahliyesine karar verdi. Sanıkların haftada bir gün karakola giderek imza vermesine kararlaştıran mahkeme, sanıkların yurt dışına çıkışlarını da yasaklayarak duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'ın 31 Ağustos 2020 gecesi Kadıköy'de saldırıya uğradığı belirtiliyor. Olay sonrası yapılan soruşturmada Atay'a, Ömür Canpolat, Çağlar Baş, Çağrı Hasan Çalışkan'ın saldırdığı belirtilen iddianamede, şüphelilerin bir dakika süreyle müştekiyi darp ettikleri kaydediliyor. Olaydan dolayı müşteki Atay'ın basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı kaydedilen iddianamede, şüpheli Ömür Canpolat'ın, "Kamu görevlisini kasten yaralama" ve "Kamu görevlisine alenen hakaret etmek" suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya, şüpheliler Çağlar Baş ve Çağrı Hasan Çalışkan'ın da, "Kamu görevlisini yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezası istemiyle cezalandırılmaları talep ediliyor.

DÖRDÜNCÜ ŞÜPHELİ HAKKINDA EK İDDİANAME DÜZENLENDİİddianamede bir şüphelinin de yakalanamadığı belirtilirken, iddianame hazırlandıktan sonra Osman Avşar'ın isimli bir kişi de gözaltına alınmış, hakkında da ek iddianame hazırlanarak aynı mahkemeye gönderildi. Mahkemenin 15 gün içinde Osman Avşar hakkında hazırlanan bu iddianamenin kabulü veya reddi yönünden karar vermesi bekleniyor.


Barış Atay Mengüllü, İşçi Partisi, Türkiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Barış Atay'a saldırı davası'nda üç sanık tahliye edildi - Son Dakika


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