Barış Atay'a saldırı davasında mütalaa - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a saldırdığı gerekçesiyle 5 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, saldırıyı takip sonucunda gerçekleştiren sanıkların 1 buçuk yıldan 2 yıl 4 aya kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kadıköy'de 31 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğramasına ilişkin tutuklanan ve 3 ay sonra tahliye edilen Ömür Canpolat (35), Çağlar Baş (23) ve Çağrı Hasan Çalışkan'ın (23) yargılanmasına devam edildi. Anadolu 46'ncı Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki Barış Atay'ın avukatı, "Sanıkların fiili işledikleri yer, zaman, koşullar ve planlı hareket edişleri gözetilerek, suç kasıt ve kararlılıkları dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

'Takip ederek saldırıyı gerçekleştirdiler'

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sokağın 5 metre genişliğinde olduğu ve sokakta yan yana yürüyen iki kişiden yol istemelerini gerektirecek bir durumun söz konusu olamayacağını belirtti. Sanıkların Barış Atay'ı takip ettiklerinin kamera kayıtları ile sabit olduğunun kaydedildiği mütalaada, saldırı anında sanıkların "şerefsiz vatan haini" şeklinde bağırmaları dikkate alındığında, sanıkların Barış Atay'ın kimliğini bilmemeleri yönündeki savunmalarına itibar edilemeyeceği vurgulandı. Savcı, sanıkların, "kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 buçuk yıla kadar hapis ile cezalandırılmalarını istedi. Sanıklardan Ömür Canpolat'ın "kamu görevlisine hakaret" suçundan da 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Bunun üzerine söz alan sanıkların avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, TİP Milletvekili Barış Atay'ın olay tarihinde arkadaşıyla birlikte Kadıköy'de bir mekana gittiği, mekandan çıkıp yürüdüğü sırada Ömür Canpolat'ın arkasından koşarak Atay'a bağırıp saldırdığı anlatılmıştı. Atay'ın kendini korumaya çalıştığı sırada Çağlar Baştan, Çağrı Hasan Çalışkan'ın ve Osman Avşar'ı daha gelerek saldırdıkları belirtilerek, Atay'ın yaklaşık 1 dakika boyunca vücudunun çeşitli bölgelerine vurdukları, daha sonra olay yerinden kaçtıkları kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Ömür Canpolat'ın "kamu görevlisine karşı yaralama" ve "kamu görevlisine karşı hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar, diğer sanıklar Çağlar Baştan ve Çağrı Hasan Çalışkan'ın ise "kamu görevlisine karşı yaralama" suçundan ayrı ayrı 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. - İSTANBUL