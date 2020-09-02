Barış Atay'a saldırı; Şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler - Son Dakika

Barış Atay'a saldırı; Şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler
Yüksel KOÇ / Kadıköy'de önceki gece TİP Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.
Yüksel KOÇ/ Kadıköy'de önceki gece TİP Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.
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