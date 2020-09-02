BARIŞ ATAY'A SALDIRI; ŞÜPHELİLER TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER-2 - Son Dakika

Yüksel KOÇ/ Kadıköy'de önceki gece TİP Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.

Kadıköy'de önceki gece Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi, emniyet işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Ö.C., Ç.Ç., Ç.B., soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdiler. Şüphelilerin, Barış Atay ve arkadaşının önlerinde yürüdüğünü, yol istediklerini, yol vermemeleri üzerine tartıştıklarını, olayın bu şekilde meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler, olaydan sonraki günler tartıştıkları kişinin Barış Atay olduğunu öğrendiklerini söylediler.

SAVCI TUTUKLANMALARINI İSTEDİŞüpheliler, savcılık sorgusunun ardından, "Kasten yaralanma" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Tespit edilen dördüncü şüpheli K.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.