Barış Atay'ı darp ettikleri öne sürülen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Barış Atay'ı darp ettikleri öne sürülen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
KADIKÖY'de önceki gün Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıya ilişkin olarak gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
KADIKÖY'de önceki gün Türkiye İşçi Partisi
(TİP) Milletvekili
Barış Atay'a yapılan saldırıya ilişkin olarak gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'na sevk edildi.
Saldırıya ilişkin kamera kayıtlarını inceleyen polis, 4 kişiyi tespit etmiş, bu kişilerden 3'ü gözaltına alınmıştı. Polisin, tespit ettiği dördüncü kişiyi arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
- İstanbul
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