Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt - Son Dakika

Yapmış olduğu sivri çıkışlarla adından söz ettiren Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, şimdi de koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Atay, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek "Babam ve annemin aşı sırası geldi, randevularını aldılar. Babam bugün aşı vurulmaya gitti. Bil bakalım ne yok? Evet, doğru bildin. Aşı yok" şeklinde bir paylaşım yaptı.

BAKANLIK'TAN YANIT GECİKMEDİ

Atay'ın bu paylaşımına yanıt Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından gönderinin altına yapılan yorumda "Barış Bey, konu ile ilgili detayları ve iletişim bilgilerinizi direkt mesaj üzerinden iletebilir misiniz?" ifadeleri yer aldı.

İşte Atay'ın paylaşımı ve Bakanlığın yanıtı;