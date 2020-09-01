Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesi - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Kadıköy'de, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun saldırıya uğrayarak darbedilmesi ile ilgili Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alınarak Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 19:43 - Kaynak: AA
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