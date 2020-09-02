Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesi - Son Dakika

Polisin, olaya karıştığı iddia edilen diğer şüpheli K.T.'yi arama çalışmaları sürüyor.

Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından şüphelileri "kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun, Kadıköy 'de 30 Ağustos akşamı darbedilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda dün gözaltına alınan şüpheli Ö. C., Ç. Ç. ve Ç. B.'nin Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı sorularına açıklık getirdi: Şu anda gündemimizde yok

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