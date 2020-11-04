Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesine ilişkin tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Barış Atay Mengüllüoğlu katılmazken avukatları hazır bulundu. Tutuklu 3 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Savunmasını yapan sanık Ömür Canpolat, müşteki Barış Atay'ı tanımadığını iddia ederek, şunları söyledi:

"Olay kesinlikle müştekinin milletvekili sıfatı ile ilgili olarak meydana gelmemiştir. Olay günü Kadıköy'de dar bir sokakta yürüyorduk. Müşteki de arkadaşı ile önümüzde yürüyordu. Müştekiden yol vermesini istedim. Bu aşamaya kadar zaten yüzünü hiç görmemiştim. Bu yüzden kendisini görüp tanıma imkanım olmadı. Biz yol isteyince müşteki 'sen kim oluyorsun da benimle muhatap oluyorsun' tarzında bir şeyler söyledi. Ben de 'beyefendi sakin olun yol verin geçelim' dedim. Ancak müşteki yol vermediği gibi bize hakaret etti. Ayrıca yanımda bulunan arkadaşım Çağrı Hasan Çalışkan'a vurdu. Arkadaşım vurmanın etkisiyle yere düştü. Ben de bunun üzerine müştekiye müdahale ettim."

Sanık Çağrı Hasan Çalışkan da "Müşteki yanında arkadaşı ile yürüyordu. Ömür Canpolat kendisinden yol istedi. Müşteki bir şeyler söyledi ama tam anlamadım. Ömür Canpolat, 'sakin olun yol istedik sadece' dedi. Bunun üzerine müşteki hakaret içeren sözler sarf etti. Böylece arbede çıktı. Müşteki bir anda sırtıma tekme attı yere düştüm. Ben yerdeyken arbede bir süre devam etti. Bu olaylar yaşanırken müştekinin milletvekili olduğunu bilmiyordum. Suçsuzum beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Çağlar Baştan da arbede sonrasında olay yerinden uzaklaştıklarını anlatarak, "Aramızdan herhangi birisi müştekiye hakaretlerde bulunmadı. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık Ömür Canpolat'ın avukatı Eda Kayacanoğlu, müvekkilinin hiçbir şekilde talimat üzerine siyasi olarak hareket etmediğini savundu.

Diğer sanıkların avukatı İbrahim Alper Kahraman da "Sanıkların tutuklu olmasının tek sebebi müştekinin milletvekili sıfatıdır. Sanıklar basit yaralama suçundan yargılanmakta olmalarına rağmen halen tutukludur. Gece o saatte müşteki kamu görevi mi ifa etmekteydi? Bu suç başkasına karşı işlenseydi kesinlikle tutuklu kalmazlardı. Bu nedenle tahliyelerine ve beraatlerine karar verilmesini talep ederiz." diye konuştu.

Müşteki Barış Atay Mengüllüoğlu'nun avukatı İsmail Demirci ise "Sanıkların üzerine atılı suçtan tutuklanmalarının tek sebebinin müvekkilimizin milletvekili sıfatı olduğuna dair savunmayı kabul etmiyoruz. Bunun en yakın örneği yakın zamanda tutuklanan Halil Sezai'dir. Sanıklar planlı bir şekilde ara sokakta iştirak halinde müvekkilimi darbetmişlerdir. Olay günü hiçbiri evine gitmemiştir. Evlerine yapılan polis baskınında hiçbiri evde yakalanmamıştır. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşmaya gelmeyen müşteki Barış Atay Mengüllüoğlu'nun çağrı kağıdı ile bir sonraki celseye çağrılmasına karar veren mahkeme, suçtan zarar görme ihtimaline karşı Mengüllüoğlu'nun davaya katılan olarak kabulüne hükmetti. Duruşma ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Barış Atay Mengüllüoğlu'nun 30 Ağustos'ta akşam saatlerinde Kadıköy'de faaliyet gösteren bir eğlence mekanına gittiği anlatıldı.

Mengüllüoğlu'nun gece yarısından sonra arkadaşı Pınar G. ile mekandan çıktığı belirtilen iddianamede, Dalga Sokak'ta yürürlerken şüphelilerden Ömür Canpolat'ın arkalarından koşarak Mengüllüoğlu'na bağırarak saldırdığı aktarıldı.

İddianamede, müşteki Mengüllüoğlu'nun kendisini korumaya çalıştığı esnada diğer şüpheliler Çağlar Baştan ve Çağrı Hasan Çalışkan ile kimliği belirlenemeyen bir kişinin daha gelerek saldırdıkları ve yaklaşık bir dakika boyunca vücudunun çeşitli yerlerine vurdukları, daha sonra da olay yerinden kaçtıkları ifade edildi.

Bu kapsamda şüphelilerden Ömür Canpolat'ın "kamu görevlisine karşı yaralama" ve "kamu görevlisine karşı hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer şüpheliler Çağlar Baştan ve Çağrı Hasan Çalışkan'ın da "kamu görevlisine karşı yaralama" suçundan 6'şar aydan 1 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Barış Atay Mengüllüoğlu'nun olay sonrasında alınan ifadesinde, yaşanan olayın bir örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleştirilmiş olabileceğini belirterek yaptığı şikayet üzerine şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verilmişti.