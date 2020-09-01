BARIŞ ATAY SALDIRISINDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

BARIŞ ATAY SALDIRISINDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a Kadıköy'de yapılan saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a Kadıköy'de yapılan saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Kadıköy'de TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada olay yerinin çevresindeki işyeri kameralarını inceleyen polis ekiplerinin, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi tespit ettiği ve bu kişilerden 3'ünü gözaltına aldığı öğrenildi. Saldırganların yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.



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