Barış Aydın: "Ankara Yeni Bir Sıçrama Yaşayacak"

AK Parti Ankara Barış Aydın , Ankara'nın 31 Mart'tan sonra çok farklı bir iklim ile karşılaşacağını, güçlü adaylar, sahip olduğu vizyon, devam eden projeler ve hızlı gelişimi ile dünya başkentleri arasında önemli bir yere sahip olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir'in ardından açıkladığı ilçe adayları da AK Parti'de heyecan oluşturdu. AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, yaptığı açıklamada Büyükşehir başta olmak üzere ilçelerdeki mevcut başkan ve yeni adaylarla Başkent'in gelişiminin daha da hız kazanacağını vurgulayarak tüm adaylara tebrik ve başarı dileklerini sundu.Sivil toplum kuruluşlarında uzun yıllar yöneticilik yaptığı dönemlerden itibaren ve iş adamı kimliği ile Ankaralıların beklentilerini ve Ankara'nın dinamiklerini çok yakından bilen biri olarak tanınan Aydın, "Güçlü liderimizin oluşturduğu vizyon ile güçlü adaylarımızla beraber, bizler de Ankara milletvekilleri olarak hemşehrilerimizin tam desteği ile Ankara'mızı bir dünya başkenti yapacağız inşallah" dedi."Ankaralı yapılanları takdir eder, yapılacakları destekler"Ankara'nın yıllardır memur şehri, gri kent olarak bilinen yüzünün AK Parti döneminde gerçekleşen projelerle tamamen değiştiğini ve Ankaralının bu gelişim sürecinden memnun olduğunu ifade eden Aydın, 31 Mart'tan sonra devam eden projelerin tamamlanması ve yeni projelerin de hayata geçmesiyle Başkentin bir sıçrama yaşayacağını ifade etti."Ankaralı başkadır, öngörüsü yüksektir; hatırşinastır, yapılanların takdirini yapar ve geleceği de öngörerek tam desteğini sürdürür" diyen Aydın şunları söyledi:"Vatandaşlarımız yapılan doğru işleri görür. Ama Ankaralı başkadır. 16 senelik AK Parti iktidarı döneminde nereden nereye geldiğimizi iyi analiz eder. Başkentimiz, Ankara'mız büyük hamleler gerçekleştirdi. Okullarımızın, üniversitelerimizin, yurtlarımızın sayılarının artmasıyla üniversite kenti haline geldi. Tamamlanan ve yapımı devam eden spor salonları, stadyum projeleri ile, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin artması ile her anlamda büyük bir ivme yakaladı. Yakında açılacak, dünyanın en büyük sağlık tesisleri arasında yer alacak, Bilkent Şehir Hastanemiz 3 bin 300 yatak kapasitesi ile en önemli ihtiyacımız olan, sağlık hizmetleri alanında vatandaşımızın yüzünü güldürecek. Dev bir şehir parkı olarak planlanan millet bahçesi ile Ankara daha da yeşil olacak. 1 milyon 700 bin metrekarelik alanda yer alacak millet bahçesine mevcutlara ilave 3 bin ağaç daha dikilecek. Yapımı tamamlanan ve devam eden kavşak ve yol projeleri ulaşımın kolaylığı yanında trafik derdini de hayatımızdan çıkararak konforlu şehir kavramını hayatımıza soktu. Hızlı tren ile İstanbul Konya ve Eskişehir 'i yaklaştırırken, Sivas 'ın çalışmaları da tamamlandığında Ankara bir kavşak noktası haline gelecek. Sayısı artan direkt uçuşlar ticaretten, turizme kentimizin gelişimine katkı sağlamaya devam edecek. Sanayi alanındaki büyüme, gerek organize sanayi bölgelerimiz, gerekse ar-ge merkezleri, teknoparklar ile devam ederken, savunma sanayi alanında, inovasyon alanında da büyük bir değişim yaşanmaya devam ediyor."Ankara'nın ileri teknoloji üssü olması ve sağlık turizminde öne çıkması gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini de hatırlatan Aydın, "Bu noktaya gitgide daha da yaklaşıyoruz. İşte Ankaralı bunları yakından takip eder, kentine sahip çıkar. Yapılan hizmetin değerini bilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bunları gençlerimize de anlatacak, 31 Mart'ta yine zaferle çıkacak, Ankara'mızı hak ettiği noktaya, dünyanın önde gelen başkentleri arasına sokacağız" diye konuştu. Çankaya ve Yenimahalle 'nin yüzü gülecek"Mevcut Başkan ve yeni adaylarla seçimi çok rahat geçireceklerini ifade eden Barış Aydın, daha önce Belediye Başkan Adayı olarak çalışmalar yaptığı Çankaya ilçesi ve Yenimahalle'de de başarı sağlayacaklarından emin olduğunu dile getirdi. Aydın, "Taşı toprağı altın Ankara'nın dört bir yanı ayrı değer, ayrı kıymet. Biz bu değere her yerde sahip çıkacak ve hak ettiği noktaya taşıyacağız. Çankaya ve Yenimahalle ilçelerimizde de Allah'ın izniyle başarılı olacak, onlara sahip çıkacak, vatandaşımızın hak ettiği nitelikli hizmeti onlara da sunacağız" dedi. - ANKARA