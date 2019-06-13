Son Dakika Haberleri: Barış bildirisi imzacısı akademisyen Noemi Levy'e 2 yıl 6 ay hapis cezası
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Barış bildirisi imzacısı akademisyen Noemi Levy'e 2 yıl 6 ay hapis cezası

4 saat önce

Barış bildirisi imzacısı akademisyen Noemi Levy, ‘terör örgütü propagandası’ yapma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Barış bildirisi imzacısı akademisyen Noemi Levy'e 2 yıl 6 ay hapis cezası, System.String[]
"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için yargılanan barış akademisyeni Noemi Levy Aksu, 'terör örgütü propagandası' yapma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan ve barış bildirisine imza attığı için işine son verilen Levy'nin duruşması 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Levy, İstisnaf Mahkemesi'nin kararı onaylaması halinde cezaevine girecek.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:23 
Aksu, Dünya
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