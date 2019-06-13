Barış bildirisi imzacısı akademisyen Noemi Levy'e 2 yıl 6 ay hapis cezası
4 saat önce
Barış bildirisi imzacısı akademisyen Noemi Levy, ‘terör örgütü propagandası’ yapma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:23
"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için yargılanan barış akademisyeni Noemi Levy Aksu
, 'terör örgütü propagandası' yapma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan ve barış bildirisine imza attığı için işine son verilen Levy'nin duruşması 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Levy, İstisnaf Mahkemesi'nin kararı onaylaması halinde cezaevine girecek.
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