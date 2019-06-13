Barış bildirisi imzacısı akademisyen Noemi Levy'e 2 yıl 6 ay hapis cezası

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Kredi kartlarının asgari ödemeleriyle ilgili değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Trump bu kez baltayı taşa vurdu: Balinalar Prensi!

İki aşık 75 yıl sonra böyle buluştu! "Neden daha önce dönmedin"