Üye Girişi
Barış buluşmasındaki kavgada ölü sayısı 3'e çıktı - Son Dakika

Barış buluşmasındaki kavgada ölü sayısı 3'e çıktı

22.11.2021 11:39
Barış buluşmasındaki kavgada ölü sayısı 3'e çıktı

DİYARBAKIR'da, husumetli iki grup arasında barışmak için buluştukları kıraathanede çıkan kavgada ölü sayısı 3'e çıktı.

DİYARBAKIR'da, husumetli iki grup arasında barışmak için buluştukları kıraathanede çıkan kavgada ölü sayısı 3'e çıktı. Muzaffer Baran (32) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 13 Kasım gecesi Yenişehir ilçesi Ali Emiri 3. Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, barışmak için kıraathanede buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hidayet Baran (43) ve Ömer Çağlak (46) kurtarılamadı.

Muzaffer Baran da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İsmi öğrenilemeyen diğer yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Barış buluşmasındaki kavgada ölü sayısı 3'e çıktı
Barış buluşmasındaki kavgada ölü sayısı 3'e çıktı
Barış buluşmasındaki kavgada ölü sayısı 3'e çıktı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Barış buluşmasındaki kavgada ölü sayısı 3'e çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte ocakta maaşlara yapılacak zam oranı 11:37 Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte ocakta maaşlara yapılacak zam oranı Ümmü Şahin, 5.5 yıldır oğlunu arıyordu: Müslüme'nin ölümü onu da yıktı 11:30 Ümmü Şahin, 5.5 yıldır oğlunu arıyordu: Müslüme'nin ölümü onu da yıktı Üç Kızkardeş dizisinde isimler netleşiyor: Reha Özcan, Veda Yurtsever, İclal Aydın! 11:25 Üç Kızkardeş dizisinde isimler netleşiyor: Reha Özcan, Veda Yurtsever, İclal Aydın!
İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı 11:12 İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı 10:43 "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak 10:21 Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı 10:16 Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti 09:07 İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
11:35 İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı
11:30 Ümmü Şahin, 5.5 yıldır oğlunu arıyordu: Müslüme'nin ölümü onu da yıktı
11:27 Haftaya düşüşle başlayan dolar 11,16 seviyesinden işlem görüyor
11:24 Üç Kızkardeş dizisinde isimler netleşiyor: Reha Özcan, Veda Yurtsever, İclal Aydın!
11:22 Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal
11:16 İki ay önce boşanmışlardı! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra iş ortaklıklarını da sonlandırdı
11:11 İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı
11:11 Fenerbahçe'nin attığı son golle birlikte yaşlı adam bir anda yere yığıldı
11:08 Dört kulaklı kedi Midas adına sahte hesaplar açıldı! Sahipleri tedirgin!
11:05 Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki gelişmeler
Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı: 3 doz aşı olmama rağmen hafif geçmiyor Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı: 3 doz aşı olmama rağmen hafif geçmiyor         
11:39
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
Haftaya düşüşle başlayan dolar 11,16 seviyesinden işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 11,16 seviyesinden işlem görüyor         
11:27
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi         
10:51
Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü         
10:26
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız         
10:19
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim         
21:41
Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor         
15:01
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 11:43:02. #1.13#
SON DAKİKA: Barış buluşmasındaki kavgada ölü sayısı 3'e çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement