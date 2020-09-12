Barış Çakan'ın kardeşi, olay sırasında ağabeyinin yanında bulunan arkadaşını tüfekle... - Son Dakika

Barış Çakan'ın kardeşi, olay sırasında ağabeyinin yanında bulunan arkadaşını tüfekle...
Barış Çakan'ın kardeşi, olay sırasında ağabeyinin yanında bulunan arkadaşını tüfekle yaraladı Barış Çakan'ın kardeşi, olay sırasında ağabeyinin yanında bulunan arkadaşını tüfekle yaraladı ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, 31 Mayıs'ta ezan okunurken yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması...
Barış Çakan'ın kardeşi, olay sırasında ağabeyinin yanında bulunan arkadaşını tüfekle yaraladı
Barış Çakan'ın kardeşi, olay sırasında ağabeyinin yanında bulunan arkadaşını tüfekle yaraladı
ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, 31 Mayıs'ta ezan okunurken yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Barış Çakan'ın (20) kardeşi F.Ç., olay günü ağabeyinin yanında bulunan arkadaşı B.A.'yı pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olaydan sonra kaçan F.Ç., kısa sürede yakalandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Alsancak Mahallesi Alsancak Parkı önünde meydana geldi. Barış Çakan'ın kardeşi F.Ç., ağabeyinin öldürüldüğü olay günü orada bulunan B.A.'ya henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle ateş etti. Sırtından vurulan B.A., yaralanırken, F.Ç. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, B.A.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. B.A. burada tedaviye alınırken, F.Ç. ise kısa süre sonra saklandığı bir depoda yakalanarak gözaltına alındı.
ANKARA EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Suça sürüklenen çocuk F.Ç., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmış, yaralı B.A. hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir denildi.
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