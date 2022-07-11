Barış Doster: Çin'i Şeytanlaştırmak ABD'nin İç Sorunlarını Gizlemek İçin Kullandığı Bir Araç - Son Dakika
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Barış Doster: Çin'i Şeytanlaştırmak ABD'nin İç Sorunlarını Gizlemek İçin Kullandığı Bir Araç

11.07.2022 12:10
Barış Doster: Çin'i Şeytanlaştırmak ABD'nin İç Sorunlarını Gizlemek İçin Kullandığı Bir Araç

Türk akademisyen, Çin'i şeytanlaştırmanın ABD'nin kendi iç sorunlarını gizlemek ve vatandaşlarını bir "dış düşman"a karşı harekete geçirmek amacıyla kullandığı bir araç olduğunu söyledi.

Türk akademisyen, Çin'i şeytanlaştırmanın ABD'nin kendi iç sorunlarını gizlemek ve vatandaşlarını bir "dış düşman"a karşı harekete geçirmek amacıyla kullandığı bir araç olduğunu söyledi. Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Barış Doster, yakın zamanda verdiği bir röportajda ABD'nin ekonomik, siyasi ve askeri gücünün son 10 ila 15 yıldır zayıfladığını söyledi.

SES (Türkçe): BARIŞ DOSTER, Marmara Üniversitesi'nde Akademisyen:

"ABD'yi yönetenlerin, Cumhuriyetçi veya Demokrat Partili fark etmez, sıklıkla Çin ve Rusya'yı ötekileştiren, dışlayan, düşmanlaştıran, şeytanlaştıran söylemlerine tanık olmaktayız. Bu ABD'nin kendi iç sorunlarını bir şekilde geri plana itmede, vatandaşlarını, ABD yurttaşlarını bir 'dış düşman'a karşı seferber etmede kullandığı bir araç." Doster, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın son dönemde Çin'e yönelik karalama ifadelerine ilişkin, ABD'nin bu yolla NATO ve Avrupa Birliği içindeki müttefiklerinin, azalan hegemonyasını devam ettirmeye ve artırmaya çalışan Washington yönetimini sorgulamamasını ve eleştirmemesini sağlamak istediğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Barış Doster, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış Doster: Çin'i Şeytanlaştırmak ABD'nin İç Sorunlarını Gizlemek İçin Kullandığı Bir Araç - Son Dakika

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