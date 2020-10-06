'Barış Elçisi' unvanı alan Afgan mülteci: Türkiye'ye minnettarım - Son Dakika

KAYSERİ'de kurulan Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ARSA) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Zakira Hekmat (31), ABD'nin başkenti Washington'daki sivil toplum kuruluşu HasNa tarafından 'Barış Elçisi' unvanına layık görüldü. Türkiye'ye öğrencilik döneminde geldiğini belirten Hekmat, "Türkiye'den destek aldım ve okudum. Şu anda meslek sahibiyim. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çok minnettarım ve çok teşekkür ediyorum" dedi.

Afganistan'da yaşayan Zakira Hekmat, 2008 yılında eğitim için geldiği Türkiye'de Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde üniversite eğitimine başladı. 6 yıl süren eğitimin sonunda üniversiteden doktor olarak mezun olan Hekmat, 2014 yılında ARSA'yı kurdu. Ailesi Afganistan'da yaşayan Hekmat, Kayseri'deki mültecilere yardım için gönüllü faaliyetler düzenledi. Hekmat, 400 gönüllüsü bulunan dernekteki çalışmalarından dolayı ABD'nin başkenti Washington'daki sivil toplum kuruluşu HasNa tarafından 21 Eylül Dünya Barış Günü'nde 'Barış Elçisi' unvanına layık görüldü. Dünyadaki 7 barış elçisinden biri olan Hekmat, faaliyetlerini gönüllü olarak sürdürüyor.