Barış Erkek: Düğün fotoğrafçılığı bir sanattır

Kariyerine biri 2019'da, diğeri 2021'de olmak üzere iki "Yılın En İyi Fotoğrafçısı" ödülü sığdıran Barış Erkek, düğün fotoğrafçılığında çıtayı her geçen gün daha yükseğe taşımaya devam ediyor. Çektiği her biri özgün ve birbirinden yaratıcı fotoğraflarla ünü Gaziantep'ten tüm Türkiye'ye yayılan başarılı fotoğrafçı, "Düğün fotoğrafçılığı bir sanat. Çokça emek, sabır ve yaratıcılık istiyor. Yüzlerce kelimenin anlatmaya çalıştığını, güçlü duyguları bir kareye sığdırmak sıradan bir bakış açısıyla mümkün değil" diyor.

EZBER BOZMAYI SEVİYORUM

Fotoğraf çekerken motivasyonunun anın ötesine geçmek olduğunu belirten Erkek sözlerini şöyle sürdürüyor: "Fotoğrafla gerçek bir anı donduruyor, o anı ölümsüzleştiriyoruz. Ama o ana duygu ve anlam katıp anın da ötesine geçmek mümkün. Ben her çalışmamda sanki ilk kez fotoğraf çekiyormuşçasına büyük bir heyecanla ana odaklanıyorum. Düğün fotoğraflarında çiftler ve ailelerle vakit geçirerek onları gözlemleyip kompozisyon oluşturuyorum. Kalıpların dışına çıkmayı, ezber bozmayı seviyorum."

ŞEHİRLER ARASINDA MEKİK DOKUYOR

Gaziantep'in yanı sıra Türkiye'nin birçok farklı bölgesine hizmet veren Barış Erkek, farklı kültürlere, gelenek ve göreneklere tanıklık etmenin kendisini geliştirdiğini sözlerine ekliyor: "Gelen talepler nedeniyle sık sık farklı şehirlere çekimlere gidiyorum. Gittiğim yerlerin kültürel özellikleri, bölge insanının karakter yapısı, iklim, gelenek ve göreneklerden her zaman besleniyorum. Bu tecrübeler hem sanatıma hem bana önemli kazanımlar sağlıyor. Yeni insanlar tanımak, yeni yerler keşfetmek ve onların özel anlarına tanıklık bu mesleğin en güzel yanı."