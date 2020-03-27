Barış Ermiş mutfağını kafeteryaya çevirdi, gülümsetti

Koronavirüs salgını nedeniyle basketbolda liglere ara verilmesinin ardından, sporcular 'Evde kal' çağrısına hassasiyet gösteriyor.



ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden TOFAŞ'ın deneyimli oyuncusu Barış Ermiş de, ailesiyle birlikte evinde kalarak, bu çağrıya çektiği keyifli videolar ile cevap veriyor.



Daha önce çocuklarıyla birlikte yaptığı antrenmanların görüntülerini paylaşan 35 yaşındaki başarılı oyuncu, bu kez ise mutfağını sembolik bir kafeteryaya çevirdi.



Ermiş'in paylaştığı video, sosyal medyada büyük ilgi çekerken aynı zamanda beğeni topladı.



