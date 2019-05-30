"Barış görüşmeleri Afganistan'ı barışa daha da yakınlaştırdı"

Afganistan Yüksek Barış Şurası Başkan Yardımcısı Hacı Din Muhammed, "Barış görüşmelerinin Afganistan'ı barışa daha da yakınlaştırdığını" belirtti.

Afganistan Yüksek Barış Şurası Başkan Yardımcısı Hacı Din Muhammed, "Barış görüşmelerinin Afganistan'ı barışa daha da yakınlaştırdığını" belirtti.

Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın başkenti Moskova'da Afgan siyasetçiler ve Taliban temsilcileri arasında yapılan görüşmeleri değerlendirdi.

Söz konusu görüşmenin, farklı Afgan taraflarının temsilcileri arasında yapılan ilk görüşme olmadığını anımsatan Muhammed, taraflar arasındaki düzenli görüşmelerin barış sürecinde kaydedilen ilerlemeyi gösterdiğini ve barış görüşmelerinin ülkeyi barışa daha da yakınlaştırdığını ifade etti.

Taliban'ın, diyalog ve müzakerelere verdiği önemi gösteren büyük bir heyeti masaya gönderdiğini aktaran Muhammed, "Tüm tarafları görüşmelerde bir araya getirmeye ve Afganistan'ın sorunlarını, özellikle de kan dökülmesi konusunu çözmeye çalışan biriyim." dedi.

Görüşmelerin tüm taraflardan temsilcilerin yer aldığı bir koalisyon hükümetiyle sonuçlanmasını ümit ettiğini dile getiren Muhammed, "Şimdi herkes için sorunlarımızı yüz yüze görüşerek çözme zamanıdır." şeklinde konuştu.

Afganistan'ın Rusya Büyükelçisi Bahand'dan görüşmeye ilişkin değerlendirme

Afganistan'ın Rusya Büyükelçisi Muhammed Latif Bahand, Afganistan barış sürecine katkılarından dolayı Moskova'ya teşekkürlerini bildirdi.

Bahand, "Taliban ile aynı masada ilk kez oturmuyoruz. Onlarla aynı masada oturmanın normal olduğunu düşünüyorum, bizler yurttaşız. Bugün dünyanın tüm ülkelerindeki Afganlar arasında benzer karşıtlıklar oluyor." ifadesini kullanarak, Rusya'nın da tarihinde benzer süreçler yaşadığını söyledi.

Afganistan cumhurbaşkanı ya da dışişleri bakanının Rusya'ya yapacağı muhtemel ziyarete değinen Bahand, Afganistan'da eylülde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle bu yıl gerçekleşemese de "davetin cevapsız kaldığı bir durum olmadığını" dile getirdi.

Moskova'da 28-29 Mayıs'ta, Rusya-Afganistan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle toplantı düzenlendi. Toplantı, Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcilerinin görüşmeleriyle devam etti. Müzakerelerden net sonuç çıkmadı.

Daha önce, Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcileri 5-6 Şubat'ta Moskova'da bir araya gelmişti.

Afgan heyetler Rusya'da ateşkesi konuştu

İki güren görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulunan Afganistan'daki Cemiyet-i İslami Partisi İcra Kurulu Başkanı Atta Muhammed Nur, Afganistan'da ateşkesin gelecek dönemde sağlanabileceğini söyledi ve "Ana amacımız ateşkes ve bu ileride sağlanabilir." demişti.

Nur, Taliban'ın hükümetle görüşmeye henüz hazır olmadığını belirtmişti.

Taliban'ın Katar'daki Sözcüsü Muhammed Süheyl Şahin de "Ateşkesin ilan edilmesi konusunu ele aldık. Müzakereler devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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