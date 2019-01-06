Son Dakika Haberleri: Barış Görüşmelerinin Ön Şartı ABD'nin Afganistan'dan Çıkması"

Barış Görüşmelerinin Ön Şartı ABD'nin Afganistan'dan Çıkması"

37 dakika önce

Taliban, barış görüşmeleri için ön şartlarının, ABD'nin Afganistan'dan çıkması olduğunu söyledi.

Barış Görüşmelerinin Ön Şartı ABD'nin Afganistan'dan Çıkması
Taliban, barış görüşmeleri için ön şartlarının, ABD'nin Afganistan'dan çıkması olduğunu söyledi.

İran'dan yayın yapan Entekhab haber sitesine konuşan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'nin Afganistan'daki sivillere yönelik saldırılarına sessiz kalmayacaklarını söyleyerek, "Barış görüşmeleri için ön şartımız ABD'nin bu ülkeden çıkmasıdır." dedi.

Kabil hükümetinin ABD tarafından kurulan bir hükümet olduğunu iddia eden Mücahid, "ABD'nin etkisi altında olan bir yönetimle görüşmenin bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Mücahid, ABD'nin Afganistan'daki varlığının komşu ülkeleri de tehdit ettiğini belirterek, "ABD'nin ülkedeki varlığına son vermek için (İran'ın yanı sıra) diğer ülkelerle de temas halindeyiz." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Batı Asya'dan Afganistan'a taşındığına dair soruyu Mücahid, "Biz, DEAŞ'ın bölge için tehlikeli bir fitne olduğuna inanıyoruz. Bazı yabancı istihbarat kuruluşlarının iş birliğiyle bu örgüt Afganistan'a taşındı." şeklinde cevapladı.

Mücahid, açıklamasında ayrıca "Taliban'ın İran için tehdit olduğu"na dair iddiaların da gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:38 Kaynak: AA

İran, Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel
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