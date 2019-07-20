Son Dakika Haberleri: Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünde askeri geçit töreni düzenlendi
Son Dakika Güncel Haber

Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünde askeri geçit töreni düzenlendi

33 dakika önce

KKTC'nin Başkenti Lefkoşa'da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45'inci yıl dönümü vesilesiyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi.

Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünde askeri geçit töreni düzenlendi, System.String[]
KKTC'nin Başkenti Lefkoşa'da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45'inci yıl dönümü vesilesiyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümü başkent Lefkoşa'da askeri geçit töreniyle kutlandı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın askeri birlikleri denetlemesi ve bayramı kutlamasıyla devam etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu takdim etti. Bayramlaşmanın ardından askeri birliklerin geçit töreni düzenlendi. Tören, Türk Hava Kuvvetlerinin Türk Yıldızları akrobasi timinin gösterisiyle son buldu.

Törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, TBMM'den temsilciler ile subaylar katıldı. - LEFKOŞA
Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta aynı adımı atmaktan tereddüt etmeyiz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü - KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Beylikdüzü'ndeki apartmanda kanlı olay: Eşini ve kayınpederini vurup intihar etti Fındık mantarı 25 liradan tezgahlardaki yerini aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 14:23:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünde askeri geçit töreni düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]