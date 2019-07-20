Son Dakika Haberleri: Barış Harekatı'nın 45. yılında batık uçak "Gazi"ye dalış yaptılar
Son Dakika Güncel Haber

Barış Harekatı'nın 45. yılında batık uçak "Gazi"ye dalış yaptılar

1 saat önce

İzmir'de konuşlu Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılında, harekatta Türk askerlerine mühimmat taşıdığı için "Gazi" olarak anılan ve ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra resif olması amacıyla batırılan uçağa dalış yaptı.

Barış Harekatı'nın 45. yılında batık uçak
İzmir'de konuşlu Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılında, harekatta Türk askerlerine mühimmat taşıdığı için "Gazi" olarak anılan ve ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra resif olması amacıyla batırılan uçağa dalış yaptı.
DEGAK timi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla su altında etkinlik gerçekleştirdi. İzmir Körfezi'ndeki üs bölgesinden "Kaan" sınıfı TCSG 107 Sahil Güvenlik botuyla hareket eden DEGAK timi, Mordoğan açıklarında dalış hazırlığı yaptı.
Hazırlıkların tamamlanmasıyla suya giren tim, 18 metrelik dalış gerçekleştirdi.
AA ekibinin görüntülediği etkinlikte balıkadamlar, 1974'teki harekatta Türk askerlerine mühimmat taşıdığı için "Gazi" olarak anılan, ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra 2011 yılında Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi açıklarında yapay resif olması amacıyla batırılan C-47 Dakota tipi kargo uçağına ulaştı.
Uçak etrafından birkaç tur atan ve deniz canlılarına yuva olan uçağı inceleyen tim, daha sonra 18 metre derinlikte Türk ve KKTC bayrağı açtı.
Kıbrıs, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın'dan dikkat çeken Kıbrıs Barış Harekatı mesajı "Eşrefpaşalı Pala Dayı"yı öldüren genç kız: Evindeki ilk gece cinsel tacize uğradım Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta aynı adımı atmaktan tereddüt etmeyiz KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı Kıbrıs, Yunanistan'a bağlanırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 14:35:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Harekatı'nın 45. yılında batık uçak "Gazi"ye dalış yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]