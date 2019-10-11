Barış Harekatına destek açıklaması yapan Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak...
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Barış Harekatına destek açıklaması yapan Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, "Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:11 Kaynak: İHA
Barış Harekatına destek açıklaması yapan Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, "Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz" dedi.
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