Son Dakika Haberleri: Barış Harekatına destek açıklaması yapan Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak...
Son Dakika Genel Barış Harekatına destek açıklaması yapan Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak...

Barış Harekatına destek açıklaması yapan Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak...

1 saat önce

Barış Harekatına destek açıklaması yapan Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, "Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz" dedi.

Barış Harekatına destek açıklaması yapan Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, "Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz" dedi.

Barış Harekatına destek açıklaması yapan Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak...

Türkiye, Huzur, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:11 Kaynak: İHA
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