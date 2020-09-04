Barış için Akdeniz'de kulaç attılar - Son Dakika

Barış için Akdeniz'de kulaç attılar
Barış için Akdeniz'de kulaç attılar KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında yüzmeye başlayan Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Master Yüzme Takımı sporcuları, Mersin'in Silifke ilçesine ulaştı.
Barış için Akdeniz'de kulaç attılar
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında yüzmeye başlayan Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Master Yüzme Takımı sporcuları, Mersin'in Silifke ilçesine ulaştı.
Girne Limanından hareketle Mersin Taşucu Limanına ilk kez yüzen sporcular için Girne Limanı'nda düzenlenen törene, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC Başbakanlık Spor Dairesi yetkilileri katılmıştı.
Barış, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmeyi hedefleyen yüzme geçişi, Girne-Mersin arasında yüzülebilecek uluslararası yeni bir parkur oluşturmak, KKTC'nin tanıtımı ile amatör ve profesyonel sporculara öncülük ederek, spor turizmine katkı sağlamayı hedeflerken, 10 sporcu KKTC'den Türkiye'ye dönüşümlü olarak yüzerek geldi. Yüzücüler Taşucu'nda çiçeklerle karşılandı.
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