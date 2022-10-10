Barış için kartal kostümü giyip tarihi surlarda kanat çırptı - Son Dakika
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Barış için kartal kostümü giyip tarihi surlarda kanat çırptı

10.10.2022 10:56

Barış için kartal kostümü giyip tarihi surlarda kanat çırptı Dünyadaki savaşa "hayır demek" için kanat çırptı Bursalı tiyatrocu başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere dünyadaki tüm yaşanan savaşlara "hayır demek" için kartal kostümü giyip tarihi surlarda kanat çırptı.

Barış için kartal kostümü giyip tarihi surlarda kanat çırptı

Dünyadaki savaşa "hayır demek" için kanat çırptı

BURSA - Bursalı tiyatrocu başta Rusya- Ukrayna savaşı olmak üzere dünyadaki tüm yaşanan savaşlara "hayır demek" için kartal kostümü giyip tarihi surlarda kanat çırptı.

Bu zamana kadar pek çok konuya dikkat çekmek için çeşitli gösteriler yapan tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, dünyada her geçen gün tırmanan savaş ortamına dikkat çekmek ve "savaşa hayır" demek için Bursa'nın tarihi surlarına çıkarak kartal kostümüyle 1 saat kanat çırptı.

"Savaşa hayır" diyen sanatçı "Dünyada savaş değil barış olsun" diye 35 kiloluk kostümüyle tarihi surlardan mesaj verdi.

Dünyanın her geçen gün gerildiğini ifade eden Bahtiyar Keskin, "Dünyada savaş değil barış olsun. "Savaş" demek kan ve gözyaşı demek. Barış ise "huzur ve mutluluk" demek. "Savaşa hayır" demek ve dikkat çekmek için tarihi surlarda 1 saat kartal kostümüyle kanat çırptım" dedi.

Bahtiyar Keskin'i kartal kostümlü görenlerden bazıları korkup geri giderken, kimileri de şaşkınlığını gizleyemedi

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Bursa, Rusya, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Barış için kartal kostümü giyip tarihi surlarda kanat çırptı - Son Dakika

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