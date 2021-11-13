Barış için kıraathanede toplanan grubun silahlı kavgasında yaralanan 2 kişi öldü - Son Dakika

Barış için kıraathanede toplanan grubun silahlı kavgasında yaralanan 2 kişi öldü

Polis ekipleri kaçan 2 zanlıyı şafak vakti düzenlediği operasyonla yakaladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da dün gece yarısı barış için bir kıraathanede toplanan iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada yaralı 4 kişiden durumu ağır olan iki kişi sabah saatlerinde doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili sabahın ilk ışıklarıyla düzenlediği operasyonda kaçan iki zanlıyı evde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Lise Caddesi Aliemri 3. Sokak kesişimin de bulunan bir kıraathanede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan iki grup barışmak için dün gece kıraathanede buluştu. Kıraathane içerisinde bir süre görüşen iki grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasından grup içerisinde bulunan bazı kişiler bellerinde çıkardıkları tabancayla bir birlerine ateş etmesiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Olay yerine kısa sürede gelen polis, tarafları ayırmasıyla kavga sona ererken, yaşanan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, hastanede tedavi altına alınan ve durumları ağır olduğu öğrenilen Hidayet Baran ve Ömer Çağlak sabah saatlerinde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay sonrası kaçan şahısların evlerine şafak vakti yaptıkları operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.