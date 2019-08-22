Son Dakika Haberleri: Barış İçin Müzik Orkestrası Enka Sahnesi'nde
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Barış İçin Müzik Orkestrası Enka Sahnesi'nde

1 saat önce

Kültür sanatın daimi destekçisi ENKA, 31. Açıkhava Buluşmaları ile sahnesinde birbirinden farklı sanatçılara ve sanat dallarına yer vermeye devam ediyor.

Barış İçin Müzik Orkestrası Enka Sahnesi'nde, System.String[]

Etkinlik programının sıradaki konuğu, heyecanını ve hevesini müzik ile birleştirmiş gençlerden oluşan "Barış için Müzik Orkestrası" olacak.

Müziği daha fazla çocuğa ulaştırma amacıyla çalışan "Barış için Müzik Orkestrası", 27 Ağustos Salı günü saat 16.00'da dinleyicileri ile bir araya gelecek. Gençlerin hem kendileri hem de toplum adına olumlu dönüşümler yaratmalarına olanak sağlayan Barış için Müzik Orkestrası,5-16 yaş arasındaki çocukların ücretsiz izleyebileceği konserde, umut dolu kalpleri ile ENKA sahnesini aydınlatacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:46 Kaynak: Bültenler
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