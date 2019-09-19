Barış İnce, ilk kez çocuklar ve gençler için yazdı!

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O koy onlar için neden bu kadar önemliydi? Sonuçta evleri, mahalleleri, güzel bahçeleri vardı. Kafasında yeni sorular oluşmaya başladı. Değer miydi birbirlerini incitmeye? Bunu eve gidince annesine sormak istedi. Ne de olsa büyükler her şeyi bilirdi. Ne sıkıcı değil mi? Her şeyi bilince merak edecek ne kalır?

Kimdi kıyının 'gerçek' sahipleri? Kahramanlarımız B, Z ve G mi? Yoksa onlar kıyıda oyun kurmadan önce burada yaşayanlar mı? Peki, bir yerin 'sahibi' olunabilir miydi? Üç çocuğun, bir kıyıyı kendilerine yer edinmesiyle başlayan hikâyeleri, bir gün, 'yeni gelenlerle' yeniden şekilleniyor. Bu yaz, genç kahramanlarımızı hayata ve birlikte yaşamaya dair bambaşka sorular ve eğlenceli keşifler bekliyor…

Barış İnce, uzun öykü tadındaki bu kitabında genç okurları hem güldürmeye hem paylaşmak üzerine düşünmeye davet ediyor.

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Evde kim var? Herkesi uyar!

Çünkü kıyıdaki çocuklar rahatsız edilmekten hoşlanmazlar.

Seni önce B ile tanıştıracağım. 'O nasıl isim?' deme.

Kıyıdaki çocuklar asla gerçek adlarını kullanmazlar.

Adlarının ilk harfiyle kendilerini tanıtırlar.

Onlar öyle istiyorsa öyledir. Kim kendisine ne denmesini istiyorsa, o denir.

Biliyorum, merak ediyorsun, kim bu kıyıdaki çocuklar diye…

Heyecanlısın, onların düş dünyasına bir an önce girmek istiyorsun.

Çok mu konuşuyorum ben? Belki de, 'Sus artık,' diyorsun içinden.

O zaman sana kıyıdaki çocuklardan bahsedeceğim. B, G ve Z'den…

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Barış İnce

1982'de İzmir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Uluslararası ekonomi dergisi BusinessWeek'te muhabirliğe başladı. 2007 yılında BirGün gazetesinde editör olarak işe girdi. Bu gazetede haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. BirGün Pazar'da öyküleri yayımlandı. 2013 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği, 2014 yılında ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Yılın Başarılı Gazetecisi Ödülü'ne layık görüldü. Neye Göre adlı bir tiyatro oyunu kaleme alan yazarın Bavul Dergi'de öykü ve denemeleri, BirGün gazetesinde makaleleri yayımlanmaktadır. 2017 yılında Çelişki, 2018 yılında Sarsıntı adlı romanları yayımlayan İnce, Sarsıntı ile 2019 Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü'nü kazandı. Hamburger Stiftung bursuyla Almanya'da yaratıcı yazı üzerine çalıştı. İstanbul, İzmir ve Berlin'de yazı atölyeleri düzenledi. Yedi Yetmiş adlı bir çocuk edebiyat dergisi çıkaran Barış İnce, yediden yetmişe herkes için düşler kurmaya devam ediyor.