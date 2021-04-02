Barış Kılıç, Yasak Elma'ya geri dönüyor
02.04.2021 00:13
Fox TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma'dan bir süre önce ayrılan Barış Kılıç, diziye geri dönüyor. Ünlü oyuncunun diziye hangi bölümde katılacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Fox TV ekranlarından izleyici ile buluşan Yasak Elma, hayranlarının karşısına sevindiren bir haberle çıktı. Geçtiğimiz sezon, sevilen diziye veda eden, Kaya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Barış Kılıç'ın kadroya yeniden dahil olduğu açıklandı.
"BARIŞ KILIÇ YENİDEN YASAK ELMA'DA"
Dizinin yapımcısı Med Yapım, haberi sosyal medya platformu Twitter üzerinden "EnKay sevenler sizlere inanılmaz bir haberimizi var! Barış Kılıç yeniden Yasak Elma'da" notuyla paylaştı. Öte yandan geçtiğimiz ay diziye yeniden katılacağı konuşulan Barış Kılıç, iddiaları "Haberler doğru değil" diyerek yalanlamıştı.
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