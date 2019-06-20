Son Dakika Haberleri: Barış Köse, hayranlarına "Kafana Takma" diyecek
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Barış Köse, hayranlarına "Kafana Takma" diyecek

2 saat önce

Sosyal medyada Pop ve rock tarzında yaptığı coverlar ile popüler olan, O Ses Türkiye eski yarışmacısı Barış Köse, Besound Prodüksiyon etiketiyle single çıkartmaya hazırlanıyor.

Barış Köse, hayranlarına

"Kafana Takma" isimli tekli, 25 Haziran'da hayranlarıyla buluşacak.

Yaşadığım Olaylardan İlham Alıyorum

Bestelerinde kendisinin yaşadığı olaylara yer verdiğini dile getiren Barış Köse, müzikal kariyerini şu şekilde anlattı: "13 yaşımda bateri çalarak müziğin o büyülü dünyasına adım attım. 15 yaşımda ilk gitarımı yaz tatillerinde biriktiğim para ile aldım. 20'li yaşlarımda aldığım şan dersleriyle birlikte solistlik yönümü keşfettim bu da kariyerimi kökünden değiştirdi. Bugüne kadar 20 şarkı besteledim ve bu eserlerimde hep yaşadığım olaylardan ilham aldım. Şimdiye kadar 5 şarkımı kaydettim. Diğer şarkılarımı yakın zamanda dinleyicilerimle buluşturacağım Konser verdiğim birçok mekânda ve festivallerde bu şarkılarımı çaldım. Müzik benim için bir aşk, bir tutkudur"

İlk Klibim Büyük İlgi Gördü

Profesyonel olarak daha düzenli bir müzikal kariyer hedefinin ardından ilk klibini "Aşk" isimli parçasına çektiğini belirten Barış Köse, parçanın müzikseverler tarafından olumlu karşılandığının altını çizdi. Köse, " 'Aşk' isimli parçaya çektiğimiz klibi Youtube üzerinden yayınlamıştık. Büyük ilgi gören ve güzel tepkiler alan bu parçadan sonra "Sevda" adlı parçama klip çektik. O şarkıda da yoğun ilgi ile karşılaştık. Son olarak "Kafana Takma" ismini verdim bu single'ın da dinleyicilerden olumlu tepkiler alacağını düşünüyorum." dedi.

Şarkının Klibi Hazır

Yeni teklinin klibinin de hazır olduğunu ifade eden Barış Köse, sözlerine şu şekilde devam etti: "İlk klipte yönetmen Can Narin ve 1adımdancecompany oyuncuları ile çalışmıştık. Bu klibimizde de yine 1adımdancecompany oyuncuları ile çalışma fırsatı buldum. Bu klibin yönetmenliğini ise Onur Yıldırım üstlendi. Yoğun geçen bir günün ardından klip çalışmamızı tamamladık. Artık 25 Haziran tarihini bekliyoruz. Klibimiz öncelikle Youtube üzerinden yayın yapan Netd kanalında müzikseverlerle buluşacak. Ancak ilerleyen tarihlerde bütün müzik kanallarında yayına girecek. Klibi çekerken oldukça eğlenceli anlar yaşadık. Sanki klip çekimi değil, o anları gerçekten yaşıyormuşuz gibi hissettik. Umuyorum bu da öncekiler gibi çok sevilecektir."

Barış Köse Kimdir?

1981 yılında İstanbul'da doğan Barış Köse, o tarihten bu yana Çengelköy'de yaşıyor. Söz yazarı ve bestecidir. 13 yaşında bateri çalarak müzik hayatı başladı. Daha sonra Özel şan dersleri alarak şarkı söylemeye başladı.Türkçe pop rock tarzında kendine özgü yorumlarıyla profesyonel müzik yaşamına birçok sahne deneyiminin ardından Barış Köse olarak devam etmektedir. Yayınlanan 3 klibi bulunmaktadır. İlk klibini "Aşk" ikinci klibini "Sevda" ve üçüncü klibini "Kafana Takma" isimli eserine çekmiştir. Sahnelerinde kendi bestelerinin yanı sıra köklü sanatçıların popüler parçalarına yer vermektedir.

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:27 Kaynak: Bültenler
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