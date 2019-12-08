Son Dakika Haberleri: Barış Mahallesi'nin iki yakası buluştu
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Barış Mahallesi'nin iki yakası buluştu

6 saat önce

Kepez Belediyesi, iş makineleriyle vadiyi doldurarak ve büyük kaya parçalarını kırarak açtığı yeni yolla, Barış Mahallesi'nin iki yakasını bir araya getirdi.

Barış Mahallesi'nin iki yakası buluştu, System.String[]

Kepez Belediyesi, iş makineleriyle vadiyi doldurarak ve büyük kaya parçalarını kırarak açtığı yeni yolla, Barış Mahallesi'nin iki yakasını bir araya getirdi.


Kepez Belediyesi, Masa Dağı eteklerinde bulunan mahallelerini, yeryüzü şekillerinin dezavantajlarını ortadan kaldırarak hizmetle buluşturmaya devam ediyor. Bölgedeki Barış Mahallesi'nde, 2906 Sokak'ın ortasından geçen vadi ve büyük kaya parçalarından dolayı doğu ve batı yakası arasında ulaşım sağlanamıyordu.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle, yağmur suyu drenaj bağlantısını yaptığı vadiyi kayalarla doldurarak ve mahalle için tehlike arz eden büyük kaya parçalarını ortadan kaldırarak, 2906 Sokak'ın iki yakasını birleştirdi. Sokağın açılan kısmının asfaltı ve kaldırımı da yapılacak.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Barış Mahallesi'nin iki yakasını buluşturan yol çalışmasını inceledi ve Fen İşleri Müdürü Ali Arslan'dan bilgi aldı.


"İlçe belediyesi olarak büyük işler yapıyoruz"


Tütüncü, temel belediyecilik çalışmalarını heyecanla sürdürdüklerini söyledi. Kepez Belediyesinin hizmetlerine, başarılarına yenilerini eklemeye devam ettiğine işaret eden Tütüncü, "Barış Mahallemizin iki yakasını birleştirecek önemli bir şehir içi yol geçişi çalışmasını başlattık. Özellikle bu mahallemizde, yeryüzü şartlarının bize sunduğu dezavantajları yenerek, şehir içi ulaşımına katkı sağlayacak yolları açmaya devam ediyoruz. Yeni yollar açtıkça bölgenin değeri de artıyor. Yol çalışmalarına baktığımız vakit, bir ilçe belediyesinin hacmine ve ebadına göre oldukça büyük bir iş yapıyoruz. Bu tip yol yatırımlarıyla mahallelerimizin değer kazanmasını sağlıyoruz. Bunun yanında çok daha güzel bir şehir manzarasının meydana gelmesine, mahallenin içerisinde ayrı değer artışına da vesile oluyoruz" - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:33 Kaynak: İHA
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