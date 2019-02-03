Son Dakika Haberleri: Barış Manço 20'nci Ölüm Yıldönümünde Esenler'de Anıldı

Barış Manço 20'nci Ölüm Yıldönümünde Esenler'de Anıldı

5 dakika önce

ÜNLÜ sanatçı Barış Manço ölümünün 20'nci yılında Esenler'de düzenlenen programla anıldı.

Barış Manço 20'nci Ölüm Yıldönümünde Esenler'de Anıldı, System.String[]
ÜNLÜ sanatçı Barış Manço ölümünün 20'nci yılında Esenler'de düzenlenen programla anıldı.

Ünlü sanatçı Barış Manço 20'nci ölüm yıl dönümünde Esenler'de gerçekleştirilen saygı gecesi ile anıldı. 

Gecede ESEV tiyatro topluluğu katılımcılara mini bir oyun sahneledi. Ardından Barış Manço'nun hayatının anlatıldığı bir belgesel gösterimi yayınlandı. Kurtalan Ekspres adlı müzik grubu ise Barış Manço'nun en sevilen parçalarını seslendirdi. Grubun sahne performansı izleyenlerden büyük alkış topladı.

Geceye Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

"BARIŞ MANÇO BİZİMLE BERABER ÜZÜLMÜŞ, BİZİMLE BERABER GÜLMÜŞ"

Anma programında konuşan Başkan Tevfik Göksu, Barış Manço'nun hiçbir zaman unutulmayacağını söyleyerek, " Barış Manço toplumla beraber üzülmüş, toplumun değerlerini almış, sadece bu toprakların değil dünyanın her tarafına aktarmayı başarmış. Yani bizimle beraber üzülmüş, bizimle beraber gülmüş. Bu toplum Barış Manço'yu kendisinden bilmiş, Barış Manço da bu toplumu kendisinden bilmiş. Onun içindir ki unutulmuyor" dedi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:13 Kaynak: DHA

Kültür Sanat
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