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Barış Manço anısına 20. vapur seferi düzenlendi - Son Dakika

Barış Manço anısına 20. vapur seferi düzenlendi

06.02.2022 14:30
Barış Manço anısına 20. vapur seferi düzenlendi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları'nın, her yıl düzenlediği Barış Manço'yu anma etkinliğinin 20'incisi gerçekleşti.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları'nın, her yıl düzenlediği Barış Manço'yu anma etkinliğinin 20'incisi gerçekleşti. Sevenleri Beşiktaş'dan kalkan vapura binerek, Kanlıca'ya gitti. Vapurdaki etkinlikte Barış Manço'nun şarkıları sevenleri tarafından seslendirildi.

Barış Manço'yu anma etkinliği Barış Manço gemisi tersanede bakımda olduğu için anma bu yıl Ahmet Hulusi Yıldırım gemisinde gerçekleşti. Vapur, Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi'nden 10.00'da hareket etti. Vapurda ki etkinliğe eşi Lale Manço Ahıskalı ile oğlu Batıkan Manço Covid-19 temaslı oldukları için katılamadı. Etkinliğe usta sanatçının oğlu Doğukan Manço, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'nden sınırlı sayıda öğrenci ve Kanlıca'daki mezarı başında anmak isteyen sevenleri katıldı. Bazı kişiler kendilerini makyaj ve kostümleriyle kendilerini Barış Manço'ya benzeterek, onun şarkılarını söyledi. Etkinlik Kanlıca'daki usta şarkıcının mezarı başında dualar edilip anıldıktan sonra son buldu.

"BU NESİL BARIŞ MANÇO'YU YAŞIYOR"

Usta sanatçının oğlu Doğukan Manço ailesinin temaslı olduğu için etkinliğe katılamadığını belirterek "Artık gelenekselleşmiş bu senede 20'nci vapurumuzu kaldırdık. Önümüzdeki sene bu pandemi şartlarından etkilenmeyeceğiz ve eski şekilde etkinliği gerçekleştireceğiz. Ülke genelinde Şırnak'ta tutun İstanbul'a, Samsun'dan tutun Mersin'e kadar yüzlerce çocuk Barış Manço'nun eski adresine mektup ve resim çalışmalarını gönderdiler. İçlerinden seçilen kardeşlerimizle bu turu gerçekleştirdik. Bu nesil Barış Manço'yu yaşıyor. Ne mutlu bize çünkü o bizim hepimizin değeri. Ben kişisel bazlı konuşurken yanımda birinin 'Baba' demesiyle içimin babama olan özlemi devam ediyor. Ama bir gerçek var. O artık hepimizin babası. Onurluyuz gururluyuz" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ MANÇO'YU UNUTMADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"Etkinliğe Barış Manço tarzını yansıtan kıyafet giyerek katılan Muhammed Ali Rüstem Of "Çok değişik duygular içerisindeyim. Sonuçta 23 yıldır Barış Manço'suz bir İstanbul'da Türkiye'de yaşıyoruz. Biz Z kuşağı olarak Barış Manço'yu unutmadığımızı düşünüyorum. 5 yıldır Barış Manço kostümleriyle bir şeyler yapıyoruz. Çok onur verici, duygu verici bir şey. Az önce bu kostümlerle gelirken insanların bana bakıp 'Barış Manço değil mi ya' bakışı bile demek ki hala Barış Manço'yu unutmamışlar, onlara hala bunu andırabiliyorum. Onu düşündürebilmek bile çok gurur verici bir şey. Barış severler yaşadıkça o hiçbir zaman unutulmayacak" dedi.


Barış Manço anısına 20. vapur seferi düzenlendi
Barış Manço anısına 20. vapur seferi düzenlendi
Barış Manço anısına 20. vapur seferi düzenlendi
Barış Manço anısına 20. vapur seferi düzenlendi
Barış Manço anısına 20. vapur seferi düzenlendi
Barış Manço anısına 20. vapur seferi düzenlendi
Barış Manço anısına 20. vapur seferi düzenlendi
Barış Manço anısına 20. vapur seferi düzenlendi
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Barış Manço anısına 20. vapur seferi düzenlendi - Son Dakika


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