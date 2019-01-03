Barış Manço Doğum Gününde Şarkılarıyla Anıldı

Barış Manço, 76'ncı doğum gününde Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen konserle anıldı.

Barış Manço, 76'ncı doğum gününde Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen konserle anıldı.



Karaşeyh Köyü İlköğretim Okulu Müdürü Şener Çelik'ten yaklaşık üç aydır piyano eğitimi alan köy öğrencileri tarafından, 2 Ocak 1943'te dünyaya gelen ve 31 Ocak 1999 tarihinde 56 yaşındayken aramızdan ayrılan Barış Manço için Adilcevaz Sosyal Hizmet Merkezi konferans salonunda 'Barış Manço'yu anma programı' düzenlendi. Programa Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ergül, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



Köy öğrencilerinin piyano resitali eşliğinde Barış Manço'nun "Bir gün ölürsem, öldüğüm günü değil doğduğum günü hatırlayın" sözlerinden yola çıkarak, unutulmaz sanatçının birçok eserini seslendirdi. Günün anısına öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösterilerin yanı sıra piyano eşliğinde verilen konser, katılımcılar tarafından büyük bir beğeni ile izlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, güzel bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Karaşeyh Köyü İlköğretim Okulu öğrencileri, üç aylık bir çalışma sonucunda öğretmenlerinden piyano eğitimi alarak kendilerini piyano çalma konusunda geliştirdiler. Öğrencilerimiz bu çalışmalarının sonucunda bugün ülkemizin unutulmaz sanatçılarından olan Barış Manço'nun doğum yıldönümünde sanatçımızı anma etkinliği düzenledi. Çok güzel bir program oldu. Emeği geçen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi. - BİTLİS

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