Barış Manço için online anma konseri düzenlenecek - Son Dakika

Milyonların gönlünde taht kuran Barış Manço'yu vefatının 22. yıldönümünde de unutmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, ünlü sanatçı için online anma konseri düzenleyecek.

Program 24 Şubat 2021 Çarşamba akşamı Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları ile yerel televizyonlardan yayınlanacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, unutulmaz eserleri ile milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçı Barış Manço'yu ölümünün 22. yılında da eserleri ile anacak. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi ünlü sanatçı için online anma konseri düzenleyecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Hakan Eyiden yönetimindeki Büyükşehir Belediye Orkestrası, Solist Mehmet Bacaklı'nın seslendireceği Barış Manço'nun unutulmaz eserlerini çalacak. Program 24 Şubat 2021 Çarşamba günü akşamı saat 20.00'de Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya sayfasından yayınlanacak. Bunun yanında program saat 20.00'de Kültür ve Sosyal İşler TV'nin sosyal medya sayfasında, saat 18.30 ile 21.30 saatleri arasında yerel televizyon kanallarından izleyicisiyle buluşacak. - DENİZLİ