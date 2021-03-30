Barış Manço Meydanı 'Kaya Bahçesi' ile yenileniyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Barış Manço Meydanı'nda 'Kaya Bahçesi' peyzaj projesini uygulamaya başladı.

Manisa'daki yeşil alanları arttırırken su tasarrufuna da önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, daha önce şehrin 8 farklı noktasında hayata geçirdiği 'Kaya Bahçesi' projesini Barış Manço Meydanı'nda uygulamaya başladı. Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş da eski garajın yakınında bulunan Barış Manço Meydanı'nda yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kaya Bahçesi peyzaj projesinin uygulama alanlarını arttırmak istediklerini belirten Göktaş, "Manisa'mızın 8 noktasında kaya bahçelerini uyguladık. Barış Manço Meydanı'nda 5 adada 2 bin metrekareden fazla bir alan vardı. Bu alanı kaya bahçesi uygulamamız ile düzenleyip, vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Mahalle esnafı ve vatandaşlarımızdan gelen bir talep vardı. Başkanımız Cengiz Ergün de bu talebe kayıtsız kalmadı, talimatları üzerine biz de uygulamamıza başlamış bulunuyoruz. Küresel ısınmadan dolayı bir su problemi yaşıyoruz. Suya ihtiyaç duymayan kaya bahçelerini oldukça çoğaltmak istiyoruz. Halkımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - MANİSA