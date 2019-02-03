Son Dakika Haberleri: Barış Manço Mezarı Başında Anıldı

Barış Manço Mezarı Başında Anıldı

1 saat önce

- Kadıköy İskelesi önünden görüntüler Anma etkinliği için gelen vatandaşların vapura binmeleri Vapurda düzenlenen konserden görüntüler Vapurun Kanlıca iskelesine yanaşması Barış Manço'nun mezarı başından görüntüler - Manço'nun ailesi ve sevenleri, sanatçının vefatının 20.

- Kadıköy İskelesi önünden görüntüler
Anma etkinliği için gelen vatandaşların vapura binmeleri
Vapurda düzenlenen konserden görüntüler
Vapurun Kanlıca iskelesine yanaşması
Barış Manço'nun mezarı başından görüntüler - Manço'nun ailesi ve sevenleri, sanatçının vefatının 20. yılı dolayısıyla mezarı başında düzenlenen törende bir araya geldi
İSTANBUL ( AA ) - Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, vefatının 20. yılında mezarı başında anıldı.

"Barışa gidiyoruz" adlı etkinlikle Barış Manço Vapuru ile Kanlıca iskelesine hareket eden sanatçının ailesi ve hayranları, yolculuk boyunca Manço'nun unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Vapur yolculuğunun ardından Kanlıca'daki mezarı başında Barış Manço'nun eşi Lale Manço ile oğulları Doğukan ve Batıkan Manço'nun ev sahipliğinde gerçekleşen törende duygusal anlar yaşandı.

Sanatçının kabrine karanfil bırakan ailesi ve sevenleri, burada Manço'ya olan sevgilerini dile getirdi.

Anma törenine katılan çok sayıda vatandaşa burada lokma dağıtıldı. Etkinliğine katılan vatandaşlar, törenin ardından Barış Manço Vapuruyla Kadıköy'e hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:08 Kaynak: AA

Kadıköy, Kanlıca, Barış Manço, Güncel
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