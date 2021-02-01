Barış Manço Moda'daki evinde düzenlenen konserle anıldı - Son Dakika

Barış Manço Moda'daki evinde düzenlenen konserle anıldı

01.02.2021 18:21
Barış Manço Moda'daki evinde düzenlenen konserle anıldı, System.String[]

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço vefatının 22. yılında Kadıköy Belediyesinin Manço ailesi ile birlikte ve Halkbank'ın desteğiyle müze haline getirdiği Moda'daki evinde düzenlenen bir konserle anıldı.

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço vefatının 22. yılında Kadıköy Belediyesinin Manço ailesi ile birlikte ve Halkbank'ın desteğiyle müze haline getirdiği Moda'daki evinde düzenlenen bir konserle anıldı.

Moda 81300 adresi ile hafızalara kazınan kendi evinde, kendi piyanosu ve silikondan yapılan heykelinin yanı başında düzenlenen konser online olarak Kadıköy Belediyesinin sosyal medya hesaplarında seyirciyle buluştu.

Barış Manço ismini yaşatmak üzere kurulan İzmanço ve İlelebet Barış Manço derneklerinden solistlerin Manço'nun hafızalarda yer eden şarkılarını seslendirdiği konserin piyanistliğini Barış Manço'ya eşlik etmiş Eser Taşkıran üstlendi.

Taşkıran, Manço'nun vefatının üzerinden 22 sene geçtiğini hatırlatarak, "Biz onunla çalışmış olan müzik adamları 21 yıl boyunca sahnede büyük orkestralar kurduk. Ülkemin en değerli şarkıcılarının yorumlarıyla onun şarkılarını çaldık. Barış Abi'yi hep andık. 22. yılda biraz farklı bir tören düşündüm ben. Onu gençlerin anmasını istedim. Bu düşünceyle yola çıkarak İlelebet Barış Manço ve İzmanço topluluklarıyla bir araya geldim. Bu iki topluluk Barış Manço gönüllüsü gençlerden oluşuyor." dedi.

"Hepimiz onun çocuklarıyız"

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço da herkese teşekkür ederek "Bugün bu şartlar altında enteresan bir Barış Manço anma etkinliği oluyor. İyi ki varsınız. (Eser Taşkıran'a) Burada hepimize ağabeylik ettiği ve bu etkinliklerde yol gösterdiği için teşekkür ederiz. Bu şahane bir gösterge. 22. yılı babamızın vefatının. Nesiller sürekli olarak yaşatıyorlar, burada benden çok daha genç kardeşlerim de var. Onları aramızda görüyor olmaktan da çok mutluluk duyuyorum. Yine babamın klasik lafına geliyoruz, 'Bir insanın ismi en son ne zaman anılırsa o zaman ölmüş demektir.' Hep birlikte yaşatıyoruz. Bizler sadece ona sahip çıkıldığından emin olmaya çalışan bekçileriyiz aslında. Hepimiz onun çocuklarıyız. Biz sadece biyolojik çocuklarıyız sizlerden farklı olarak. İyi ki varsınız hepiniz. " diye konuştu.

Yaklaşık yarım saat süren konserde Manço'nun "Dağlar Dağlar", "Anlıyorsun Değil mi?", "Unutamadım", "Gül Bebeğim", "Günaydın Çocuklar", "Alla Beni Pulla Beni", "Lady of the Seventh Sky" gibi unutulmaz eserleri seslendirildi.

Pandemi nedeniyle ziyarete kapalı olan Barış Manço Evi'nin, müzikseverler tarafından gezilebilmesi için http://www.barismanco.kadikoy.bel.tr adresi üzerinden sanal bir tur hazırlandı. Moda'nın en bilindik 81300 posta kodlu adresi online olarak gezilebilecek.

Barış Manço, Halkbank, Kadıköy, Moda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barış Manço Moda'daki evinde düzenlenen konserle anıldı - Son Dakika


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