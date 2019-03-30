Son Dakika Haberleri: Barış Manço'nun Babası Muhittin Kocataş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Barış Manço'nun Babası Muhittin Kocataş Son Yolculuğuna Uğurlandı

9 dakika önce

Barış Manço'nun babası Muhittin Kocataş son yolculuğuna uğurlandıİSTANBUL - Barış Manço'nun babası Muhittin Kocataş, Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Manço'nun babası Muhittin Kocataş son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Barış Manço'nun babası Muhittin Kocataş, Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan yakınları ve sevenleri Kocataş'ı son yolculuğundan yalnız bırakmadı.
1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço'nun babası Muhittin Kocataş bugün son yolculuğuna uğurlandı. 93 yaşında hayatını kaybeden Kocataş'ı, cenazesinde aile bireyleri ve sevenleri yanız bırakmadı. Cenazeye katılan Doğukan Manço, Batıkan Manço, İnci Manço İlbay ve diğer aile üyeleri cezanede taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı Beykoz'daki İskenderpaşa Camiinde öğle namazının ardından kılındı. Cenaze, kılınan namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanındaki Barış Manço'un mezarının yanına defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:49 Kaynak: İHA

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