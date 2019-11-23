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Barış Manço'nun Moda'daki evine ziyaretçi akını
6 saat önce
2010 yılında müzeye çevrilen evde ünlü sanatçının kişisel eşyaları, çaldığı enstrümanlar, kullandığı fotoğraf makinesi ve yaptığı resimler bulunuyor.
2010 yılında müzeye çevrilen evde ünlü sanatçının kişisel eşyaları, çaldığı enstrümanlar, kullandığı fotoğraf makinesi ve yaptığı resimler bulunuyor. Müzeyi ziyaret edenler arasında yerli turistlerin ardından Japonya, Belçika ve Avustralya'dan misafirler ilk sıralarda.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:19
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