Son Dakika Haberleri: Barış Manço'nun Moda'daki evine ziyaretçi akını
Son Dakika Magazin Barış Manço'nun Moda'daki evine ziyaretçi akını - Son Dakika Magazin

Barış Manço'nun Moda'daki evine ziyaretçi akını

6 saat önce

2010 yılında müzeye çevrilen evde ünlü sanatçının kişisel eşyaları, çaldığı enstrümanlar, kullandığı fotoğraf makinesi ve yaptığı resimler bulunuyor.

Barış Manço'nun Moda'daki evine ziyaretçi akını, System.String[]

2010 yılında müzeye çevrilen evde ünlü sanatçının kişisel eşyaları, çaldığı enstrümanlar, kullandığı fotoğraf makinesi ve yaptığı resimler bulunuyor. Müzeyi ziyaret edenler arasında yerli turistlerin ardından Japonya, Belçika ve Avustralya'dan misafirler ilk sıralarda.

Avustralya, Belçika, Japonya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:19 
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