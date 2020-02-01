Son Dakika › Dünya › Barış Manço'nun ölümünün 21. yıl dönümü: Oğlu Batıkan babasını anlattı - Son Dakika Dünya
Barış Manço'nun ölümünün 21. yıl dönümü: Oğlu Batıkan babasını anlattı
7 saat önce
Modern Türk müziğinin gelmiş geçmiş en iyi sanatçılarından Barış Manço'nun ölümü üzerinden tam 21 sene geçti.
Modern Türk müziğinin gelmiş geçmiş en iyi sanatçılarından Barış Manço'nun ölümü üzerinden tam 21 yıl geçti.
1 Şubat 1999'da evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayata veda eden ünlü sanatçıyı küçük oğlu Batıkan Manço anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:52
Son Dakika Türk öğrenci, Çin'de eczaneleri dolaşıp maske aradı Son Dakika: Vuhan'daki Türkler eve döndü! 42 kişiyi taşıyan askeri uçak Ankara'ya indi Vuhan'daki Türk yolcular geldi! İşte ilk görüntüler Aydın'da tartıştığı kardeşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü