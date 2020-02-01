Barış Manço'nun ölümünün 21. yıl dönümü: Oğlu Batıkan babasını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Barış Manço'nun ölümünün 21. yıl dönümü: Oğlu Batıkan babasını anlattı - Son Dakika Dünya

Barış Manço'nun ölümünün 21. yıl dönümü: Oğlu Batıkan babasını anlattı

7 saat önce

Modern Türk müziğinin gelmiş geçmiş en iyi sanatçılarından Barış Manço'nun ölümü üzerinden tam 21 sene geçti.

Barış Manço'nun ölümünün 21. yıl dönümü: Oğlu Batıkan babasını anlattı, System.String[]

Modern Türk müziğinin gelmiş geçmiş en iyi sanatçılarından Barış Manço'nun ölümü üzerinden tam 21 yıl geçti.


1 Şubat 1999'da evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayata veda eden ünlü sanatçıyı küçük oğlu Batıkan Manço anlatıyor.

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Barış Manço, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:52 
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