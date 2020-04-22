Barış Manço'nun şarkıları eşliğinde evde eğitim alıyorlar - Son Dakika

Barış Manço'nun şarkıları eşliğinde evde eğitim alıyorlar

Adam olacak çocuklara uzaktan halk oyunları eğitimi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde öğrencilerinin halk oyunlarından geri kalmaması için uzaktan eğitim sistemini kullanan halk oyunları öğretmeni, günde 20 dakika çalışarak öğrencilere dans eğitimi veriyor. Barış Manço'nun şarkıları eşliğinde çalışan öğrencilerin yaptığı çalışma klip haline getirildi.

Serik ilçesinde Halk Oyunları Öğretmeni Nezahat Bozkurt, öğrencilerine dans gösterilerini göstermek için çareyi uzaktan eğitim de buldu. İlk olarak velilerden öğrencilerin yaptığı dans gösterimlerini kaydetmelerini isteyen Bozkurt, ardından öğrencilerle beraber yaptığı dansı klip haline getirdi.

Halk Oyunları Öğretmeni Nezahat Bozkurt, öğrencilere akademik eğitimlerin yanı sıra, sosyal etkinlik eğitimi de vermeleri gerektiğini anlattı. Uzaktan eğitim sayesinde günde 20 dakika çalışarak, öğrencilere dans eğitimi verdiğini belirten Bozkurt, "Çocuklarımızın almış oldukları eğitimden geri kalmamalarını aynı zamanda onların zamanlarını keyifli hale getirmeye çalıştık. Bu sayede zihinsel hem de bedensel olarak gelişimlerini de takip etmeye devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda tekrar öğrencilerime kavuşurum. Çünkü onları çok özledim" ifadelerini kullandı.