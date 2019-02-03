Son Dakika Haberleri: Barış Manço Ölümünün 20. Yılında Anılıyor

Barış Manço Ölümünün 20. Yılında Anılıyor

42 dakika önce

Kadıköy'de ünlü sanatçı Barış Manço, vefatının 20. yılında düzenlenen etkinlikle anılıyor.

Barış Manço Ölümünün 20. Yılında Anılıyor, System.String[]
Kadıköy'de ünlü sanatçı Barış Manço, vefatının 20. yılında düzenlenen etkinlikle anılıyor. Kadıköy İskelesi'ne akın eden sevenleri, sanatçının Kanlıca'daki kabrini ziyaret edecek.

Türk müziğinin öncülerinden Barış Manço'nun vefatının 20. yılı nedeniyle Kadıköy ve Beşiktaş iskelelerinden vapura binen yüzlerce seveni, Kanlıca'daki mezarında düzenlenecek anma törenine katılacak. Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi önünde toplanan yüzlerce vatandaş, iskeleye yanaşan ve üzerinde Barış Manço posteri asılı vapuru sevgi gösterileriyle karşıladı.

Merhum Barış Manço'ya olan benzerliğiyle dikkat çeken Enes Yılmaz, "Barış Manço 7'den 77'ye herkesin sevgilisi. Kendisi mükemmel bir insandı ve onu sevdiğimiz için buradayız. Hem tarz olsun, hem kişilik olsun ona benzemeye çalışıyoruz. Önemli olan ona içeriden benzeyebilmek. Burada her geçen yıl biraz daha artan bir kalabalık var. Bu da çok güzel bir şey. Ölümünün de 20. yıl dönümü. Onu unutmamamız lazım. Mutlu ve huzurlu hissediyoruz, yokluğunu da hissediyoruz. Bugün vapur etkinliğine katılacağız. Şarkı ve türkülerle vapurda Barış Manço sevenlerle birlikte olacağız. Ardından da kabrini ziyaret edeceğiz, dualarımızı okuyacağız" diye konuştu.

İskele önünde toplanan yüzlerce vatandaş, kendilerini önce Beşiktaş'a, ardından da Barış Manço'nun Kanlıca'daki kabrine götürecek olan vapuru iskelede büyük bir coşkuyla karşıladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:33 Kaynak: İHA

Kadıköy, Barış Manço, Güncel
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