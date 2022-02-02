BARIŞ MANÇO ŞARKILARLA ANILDI - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesinde düzenlenen 'Barış Manço'yu Şarkılarla Anıyoruz' konseri yoğun ilgi gördü.

Erdemli Belediyesi Kültür Merkezinde, Kent Orkestrasının gerçekleştirdiği konserde vatandaşlar Barış Manço'nun sevilen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Barış Manço'nun efsanevi programı 'Adam Olacak Çocuk' minik çocuklar eşliğinde canlandırıldı. Çocukların sohbeti ve söylediği şarkılar seyircilere keyifli anlar yaşattı. Konserde Barış Manço'nun Unutamadım, Gülpembe, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Yaz Dostum gibi birbirinden değerli şarkıları hep bir ağızdan seslendirildi. Salonu tıklım tıklım dolduran seyirciler, Barış Manço'nun şarkılarıyla hem nostalji yaşayarak hüzünlendiler hem de efsanevi şarkılara ritim tutarak eşlik ettiler.

Konser öncesi, 'Adam Olacak Çocuk' programını konser öncesinde canlandıran ekip ise salonu hem güldürdü hem de duygulandırdı. Programda Barış Manço'yu canlandıran Mehmet Yetiş, 'Bugün burada Barış Manço'yu anma etkinliği için buluştuk. Erdemli Belediyesi'nin, Barış Manço parçalarıyla bir konser oldu. Konserde biz de izleyicilerimize küçük bir sürprizle 'Adam Olacak Çocuk' programını hazırladık. Burada Barış Manço'yu canlandırma onuru da bana düştü. Şarkılarıyla büyüdüğümüz Barış Manço'yu sahnede canlandırmak benim için bir onurdu. Belediyemize bu etkinliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Unutulmayacak isimlerin bu şekilde yad edilmesi bizi gerçekten çok mutlu ediyor? diye konuştu. Konserde çok eğlendiğini ifade eden öğrenci Ata Efe Boz 'Barış Manço şarkılarını dinledim. Çok güzeldi, hepsi çok eğlenceliydi. Barış Manço'yu çok seviyorum' dedi.