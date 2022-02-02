Üye Girişi
BARIŞ MANÇO ŞARKILARLA ANILDI - Son Dakika

BARIŞ MANÇO ŞARKILARLA ANILDI

02.02.2022 11:40

MERSİN'in Erdemli ilçesinde düzenlenen 'Barış Manço'yu Şarkılarla Anıyoruz' konseri yoğun ilgi gördü.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde düzenlenen 'Barış Manço'yu Şarkılarla Anıyoruz' konseri yoğun ilgi gördü.

Erdemli Belediyesi Kültür Merkezinde, Kent Orkestrasının gerçekleştirdiği konserde vatandaşlar Barış Manço'nun sevilen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Barış Manço'nun efsanevi programı 'Adam Olacak Çocuk' minik çocuklar eşliğinde canlandırıldı. Çocukların sohbeti ve söylediği şarkılar seyircilere keyifli anlar yaşattı. Konserde Barış Manço'nun Unutamadım, Gülpembe, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Yaz Dostum gibi birbirinden değerli şarkıları hep bir ağızdan seslendirildi. Salonu tıklım tıklım dolduran seyirciler, Barış Manço'nun şarkılarıyla hem nostalji yaşayarak hüzünlendiler hem de efsanevi şarkılara ritim tutarak eşlik ettiler.

Konser öncesi, 'Adam Olacak Çocuk' programını konser öncesinde canlandıran ekip ise salonu hem güldürdü hem de duygulandırdı. Programda Barış Manço'yu canlandıran Mehmet Yetiş, 'Bugün burada Barış Manço'yu anma etkinliği için buluştuk. Erdemli Belediyesi'nin, Barış Manço parçalarıyla bir konser oldu. Konserde biz de izleyicilerimize küçük bir sürprizle 'Adam Olacak Çocuk' programını hazırladık. Burada Barış Manço'yu canlandırma onuru da bana düştü. Şarkılarıyla büyüdüğümüz Barış Manço'yu sahnede canlandırmak benim için bir onurdu. Belediyemize bu etkinliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Unutulmayacak isimlerin bu şekilde yad edilmesi bizi gerçekten çok mutlu ediyor? diye konuştu. Konserde çok eğlendiğini ifade eden öğrenci Ata Efe Boz 'Barış Manço şarkılarını dinledim. Çok güzeldi, hepsi çok eğlenceliydi. Barış Manço'yu çok seviyorum' dedi.

BARIŞ MANÇO ŞARKILARLA ANILDI
BARIŞ MANÇO ŞARKILARLA ANILDI
BARIŞ MANÇO ŞARKILARLA ANILDI

YORUMLAR
500

Erdemli Belediyesi, Barış Manço, Konser, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BARIŞ MANÇO ŞARKILARLA ANILDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:45 Bakanlık'tan CHP'nin YHT ihalelerine ilişkin iddialarına yanıt verildi!
11:41 Beşiktaş, Gedson Fernandes için özel uçak kiraladı! Taraftarlar dört gözle futbolcuyu bekliyor
11:34 Omicron varyantının yeni semptomu soluk, gri veya mavi renkli dudaklar
11:30 Esra Erol'un tepki çektiği Elif olayında yeni gelişme! Baba evine geri döndü
11:29 Üçlü ilişki cinayetinde yalanı ortaya çıkan kadın tutuklandı!
11:25 Ünlü oyuncu Uğur Aslan, sete ziyarete gelen büyük kızıyla fotoğraf paylaştı
11:22 İngiltere'de saatte 150 kilometre esen rüzgar uçağı savurdu! Pilotun son hamlesi hayat kurtardı
11:17 Ece Erken eşi için yapacağı mevlidi planladı! Hz. Yuşa Tepesi'nde olacak
11:10 Masumlar Apartmanı'nda neler oldu? Naci tekrar hastaneye mi yatacak?
10:56 TikTok videosu çeken kadın, 2 çocuğunun velayetini kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 11:53:45. #1.12#
SON DAKİKA: BARIŞ MANÇO ŞARKILARLA ANILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement