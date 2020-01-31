Barış Manço vapuru sefere çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Barış Manço vapuru sefere çıkıyor - Son Dakika Magazin

Barış Manço vapuru sefere çıkıyor

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Şehir Hatları, 2 Şubat Pazar günü düzenleyeceği ücretsiz seferle, sevenlerini ünlü sanatçıyla buluşturacak.

Barış Manço vapuru sefere çıkıyor, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Şehir Hatları, 2 Şubat Pazar günü düzenleyeceği ücretsiz seferle, sevenlerini ünlü sanatçıyla buluşturacak. Lale Manço Ahıskalı, Doğukan Manço ve Batıkan Manço ev sahipliğinde gerçekleşecek olan vapur buluşmasında, 7'den 77'ye "Barış Severler" bir araya gelecek.


Kadıköy- Beşiktaş iskelesinden 10.30'da, Beşiktaş-Kadıköy iskelesinden de 11.00'de hareket edecek olan Barış Manço Vapuru, 12.00'de Kanlıca İskelesi'ne yanaşacak. Kabir ziyaretinin ardından dönüş yoluna geçecek vapurda Manço'nun ailesi, dostları ve sevenleri sanatçının unutulmaz eserlerini hep birlikte seslendirecek.


Öğrenciler de Manço şarkıları seslendirecek


Her yıl geleneksel olarak şubat ayının ilk pazarında gerçekleştirilen organizasyon için Kadıköy'den kalkan Barış Manço vapuru, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirleriyle yol alacak. Anma seferinde İSTEK Belde Okulları, Moda Mimar Sinan Lisesi Öğrencileri ve İz Manço "Barış Manço" şarkılarını yorumlayacak.


Sanatın her dalından temsilcilerin katılacağı anma seferi, İBB'nin ev sahipliğinde, Barış Manço 7'den 77'ye Dolu Dizgin Barış ve Sevgi Derneği, Manço Prodüksiyon ve ile PowerTürk medya sponsorluğunda yapılacak.


Kadıköy'de başlayıp sanatçının kabristanının bulunduğu Kanlıca'da son bulacak özel boğaz seferi, Barış Manço'nun tüm sevenlerine açık.


2 Şubat Pazar günü yapılacak Barış Manço vapuru programı şöyle:


10.30 Kadıköy Beşiktaş İskelesi hareket


11.00 Beşiktaş İskelesi hareket


12.00 Kanlıca İskelesi


12.00-13: 30 Kabristan ziyareti


13.40 Kanlıca İskele dönüş hareket


14.40 Beşiktaş varış


15.10 Kadıköy Beşiktaş İskelesi Varış ve Etkinlik Sonu


Bakım ve yenileme sonrası Boğaz'a dönüyor


Mart ayında hizmete alınması planlanan Moda Vapuru'nun yanı sıra Barış Manço Vapuru da sanatçıyı anma etkinliği öncesi Haliç Tersanesi'nde hazır hale getirildi. İBB Şehir Hatları tarafından yoğun mesai harcanarak 6 aydır onarım çalışmaları yapılan Barış Manço Vapuru, etkinlikle birlikte yenilenen yüzüyle tekrar Boğaz'la buluşacak.

Barış Manço, Beşiktaş, Kadıköy, Kanlıca, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:42 
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