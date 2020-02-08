Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarıyla anıldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarıyla anıldı - Son Dakika Magazin

Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarıyla anıldı

6 saat önce

İnegöl Belediyesi, olan Barış Manço ve Cem Karaca'yı kendi şarkılarının seslendirildiği konser ile andı.

Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarıyla anıldı, System.String[]

İnegöl Belediyesi, olan Barış Manço ve Cem Karaca'yı kendi şarkılarının seslendirildiği konser ile andı. Göksel Doğançay'ın sahne aldığı gecede hatıralar yeniden canlandı.


Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen anma konserine Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Konser arasında Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa da sahneye davet edildi. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Kocaağa, "Sanatçımızı ve orkestramızı izlemeye devam ediyoruz. Kendilerine bu gece için çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Alper Taban'ın da selamlarını iletmek istiyorum. Maalesef ülkemizde son birkaç haftadır doğal afetler, kazalar ve sınır ötesinde dünyanın en büyük ordusu Türk ordusunun başına gelen hain saldırılarda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu programla ilgili de istişareler yaptık. Bir anma programı olması vesilesiyle iptal etmek istemedik. Göksel Bey de konserin başında ifade etti, bu değerli sanatçılarımızı da anmak adına farklı bir gece oldu" dedi.


Kocaağa, konuşmasının ardından Göksel Doğançay'a İnegöl'ü temsil eden çini takdim etti.


Göksel Doğançay ise "O kadar mükemmel seyirciniz var ki bizler hayran kaldık" ifadeleriyle salonun enerjisi ve İnegöl seyircisine övgüler yağdırdı. - BURSA

Barış Manço, Cem Karaca, İnegöl, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
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