Barış Manço Vefatının 20. Yılında Evinde Anıldı

TÜRK müzik tarihinin efsane isimlerinden Barış Manço, vefatının 20'inci yılında çeşitli etkinlikler ile anılıyor.

TÜRK müzik tarihinin efsane isimlerinden Barış Manço, vefatının 20'inci yılında çeşitli etkinlikler ile anılıyor. Usta sanatçı, şimdi müze olarak kullanılan Moda'daki evinde dün bir anma etkinliği gerçekleştirildi. Usta sanatçı Barış Manço'nun Kadıköy Moda'da bulunan ve müzeye çevrilen evi dün vefatının yıldönümü nedeniyle 23.59'a kadar ücretsiz ziyarete açıldı. Sanatçının hayranları da gecenin ilerleyen saatlerine kadar Manço'nun evini gezerek, ondan kalan hatıraları gördü. Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri de her yıl olduğu gibi müzeyi ziyaret etti. Barış Manço'nun Adam Olacak Çocuk programının piyanistliğini yapan Mine Mucur'un ve Doğukan Manço'nun katılımıyla gece boyunca Barış Manço'nun şarkıları söylendi.



BARIŞ'A GİDİYORUZ



Usta sanatçı Barış Manço'yu anma etkinliği her yıl olduğu gibi bu yıl da, 3 Şubat Pazar günü yapılacak. Barış Manço vapuru ile saat 10.30'da Kadıköy Beşiktaş İskelesi'nden hareket edilerek, saat 12.00'de Manço'nun Kanlıca'daki mezarlığı ziyaret edilecek. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

CHP Kulislerinin Nabzını Tutan İsim Yazdı: Şerdil Dara Odabaşı'nın Adaylığı Hukuken Düştü

Türkiye'nin Efsane İsmi Barış Manço, 20. Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin

2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu